اتمام پروژه های نیمه تمام در کردستان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: تکمیل پروژه های نیمه تمام از محل اعتبارات عمرانی بودجه سال جاری کشور باید در اولویت برنامه های کاری تمام مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان قرار گیرد.

وی ادامه داد: وجود پروژه ها و طرح های نیمه تمام در سطح استان میزان اعتماد مردم را به دستگاه ها و ادارات دولتی کاهش می دهد و انتظار می رود که تمام مدیران با تلاش و جدیت بیشتری زمینه را برای بهره برداری از این پروژه های نیمه تمام در سال جاری فراهم کرده و سپس به فکر آغاز عملیات اجرایی پروژه های جدید باشند.

استاندار کردستان با اشاره به لزوم تسریع در جذب و هزینه اعتبارات عمرانی این استان در سال جاری گفت: با توجه به تاخیر در ابلاغ بودجه در سال جاری باید مدیران تمام تلاش خود را در راستای جذب هرچه سریعتر این اعتبارات به کارگیری کنند و در این راستا هماهنگی و تعامل بین بخشی نیز یک نیاز ضروری به شمار می رود.

شهبازی با اشاره به اینکه سهم استان کردستان از محل اعتبارات عمرانی در سال جاری 157 میلیارد تومان است، افزود: در جریان برگزاری نشست های کاری و جلسات کارشناسی در خصوص توزیع این اعتبار تصمیم های بسیار خوبی گرفته شد و با بهره گیری از روشهای علمی زمینه برای توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی فراهم شد.

وی کردستان را نیازمند اعتبارات بیشتری دانست و یادآور شد: باید با پیگیری و تلاش مستمر زمینه را برای جذب اعتبارات بیشتری در حوزه های مختلف به ویژه تقویت زیرساختها فراهم کرد و در این راستا مشارکت و همراهی نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی یک نیاز لازم و ضروری است.

در ادامه این جلسه روند توزیع اعتبارات عمرانی در بین شهرستان ها و فصل های مختلف از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه استاندار کردستان تشریح شد.