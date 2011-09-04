کشف بخش انطباق پذیری در مغز انسان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دریافته اند می توانند میزان انطباق پذیری داوطلبانی که با فشارهای اجتماعی مواجه می شوند را با استفاده از پالسهای قدرتمند الکترومغناطیسی با توانایی تغییر فعالیت بخشی کوچک از مغز کنترل کنند.

داوطلبانی که بخشی از مغز آنها با نام "غشای پیشانی میانی خلفی"، بخشی کوچک در میانه مغز که با فرایند پردازش تشویق در ارتباط است، در معرض پالسهای مغناطیسی قرار می گرفت دچار کاهش میزان انطباق پذیری می شدند. محققان بر این باورند این بخش از مغز در ابتدایی ترین دورانهای تکاملی جانداران شکل گرفته و مسئولیت تصحیح خودکار عملکرد افراد زمانی که از خط مشی گروهی خارج می شوند را به عهده دارد.

محققان می گویند تعلیق فرایندی که در این منطقه از مغز رخ می دهد منجر به بروز تفکر و رفتار متفاوت در انسانها خواهد شد از این رو معتقدند می توان از این شیوه برای ساخت دارو یا ارائه تکنیکهایی استفاده کرد که می تواند میزان انطباق پذیری افراد را افزایش یا کاهش دهد.

محققان هلندی می گویند با استفاده از این تکنیک می توان میزان همکاری گروهی در افرادی که در گروه های خطرناک مشارکت دارند را کاهش داد. در حال حاضر این کار با استفاده از تکنیکهای تصحیح رفتار بدون مداخله هیچ نوع مداخله فیزیکی می توان فعالیت افراد را در این گروه ها تعدیل کرد. استفاده از داروهای تغییر دوپامین نیز می تواند افراد را در برابر فشارهای گروهی ایمن سازد. با این همه استفاده از چنین داروهایی می تواند بحث و جدلهای فراوانی را به دنبال داشته باشد زیرا بسیاری از شرکتها می توانند با استفاده از چنین داروهایی برای کنترل رفتارهای کارمندان خود استفاده کنند.

در این مطالعه جدید از 49 داوطلب زن خواسته شد میزان جذابیت صورت در 220 تصویر مختلف را تعیین کنند اما به آنها اجازه داده شد با دیدن نتایج رتبه بندی دیگران از تصاویر، نظر خود را تغییر دهند. زمانی که از محرک الکترومغناطیسی برای محدود کردن فعالیت غشای پیشانی میانی خلفی استفاده شد داوطلبان رتبه بندی خود را بر اساس نظر دیگران تغییر ندادند و سازگاری بیشتری با گروه از خود نشان دادند.

بر اساس گزارش تلگراف، محققان بر این باورند این بخش از مغز مسئول ایجاد پیام خطایی است که در زمان انحراف افراد از نظر گروه ایجاد می شود و با این کار میزان انطباق و سازگاری فرد با گروه را افزایش می دهد.