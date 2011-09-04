به گزارش خبرنگار مهر، برنامه سینمایی هفت شب گذشته 11 شهریورماه اختصاص به بررسی سینمای کمدی با حضور مرتضی احمدی، محمد متوسلانی و علیرضا خمسه که از سه نسل مختلف طنز هستند، داشت. ابتدای برنامه قسمت‌هایی از فیلم‌های سینمایی کلاسیک "پدرخوانده" و"بوفالوی سفید" که قرار است آخر هفته از شبکه‌های یک و سه سیما نشان داده شود پخش شد.

همچنین نظر سنجی برنامه اختصاص به انتخاب به یاد ماندنی ترین شخصیت کمدی بعد از انقلاب از میان بازیگرانی چون علیرضا خمسه در فیلم "جیب‌برها به بهشت نمی روند"، اکبر عبدی در "آدم برفی"، پرویز پرستویی در" لیلی با من است"، امین حیایی در" اخراجی‌ها 1" و جواد رضویان در"چارچنگولی " داشت که در انتها پرویز پرستویی در نقش صادق مشکینی بیشترین آرا را از آن خود کرد.

در بخش دیگری از برنامه جیرانی به معضل پخش فیلم‌های سینمایی ایرانی از شبکه‌های مختلف ماهواره‌ای اشاره کرد و عنوان کرد که برخی ‌شبکه‌ها حتی فیلم‌های خارجی را که در شبکه ویدئویی دوبله شده‌اند پخش می‌کنند. وی در ادامه از مجوز گرفتن برخی از این شبکه‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد اما متذکر شد که با این وجود نیز هیچ شبکه ای حق ندارد بدون خرید رایت پخش فیلم‌ها اقدام به نمایش آنها از شبکه‌های ماهواره‌ای کند.

در راستای این صحبت خسرو امیر صادقی روی خط برنامه آمد و گفت: من می‌توانم با سند و مدرک ثابت کنم که تعدادی از این فیلم‌ها در ایران دفتر نمایندگی دارند . مثلا شبکه Mi TV از معاونت هنری مجوز فعالیت دارد. می‌خواهم بدانم که چطور است که برخی از این شبکه‌ها در ایران مجوز دارند اما زمانی که قرار است فیلم‌های ما پروانه ساخت دریافت کنند از ما تعهداتی می‌گیرند که اگر این فیلم از هر شبکه ماهواره‌ای نمایش داده شود جلوی فیلم گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: من متوجه نمی‌شوم که اگر ما شورای عالی سینما داریم که زیر نظر رئیس جمهوری اداره می‌شود پس چرا باید این شبکه‌ها مجوز فعالیت داشته باشند. چون این شبکه‌ها با آزادی کامل و با مکان‌های مشخص در ایران فعالیت می‌کنند و به نظر خودشان کاملا قانونی به فعالیت می‌پردازند.

بخش هفت چهره برنامه اختصاص به فعالیت‌های هنرمندانی چون شاپور قریب،حسن پویا، فرامرز بادرام‌پور، حسین زندباف، شهاب حسینی، مسعود ولدبیگی و مریلا زارعی داشت.

درادامه برنامه علیرضا شجاع نوری پشت خط آمد و درباره مسئله فرستادن فیلم ایرانی به مراسم اسکار گفت: ابتدا باید مشخص کنیم که می‌خواهیم در مراسم اسکار شرکت کنیم یا نه و بعد ببینیم که چه فیلمی صلاحیت بیشتری برای حضور در این مراسم دارد.

وی ادامه داد: از جمله پارامترهای مهمی که باید در این زمینه در نظر گرفت این است که ببینیم شانس دیده ‌شدن فیلم توسط آکادمی چقدر است. بنابراین باید به گونه آی لابی و تبلیغات برای آن فیلم انجام داد تا اعضای آکادمی وقت خود را به دیدن آن فیلم اختصاص دهند. بنابراین فیلم باید حتما پخش کننده خارجی داشته باشد. این نکته که فیلم چقدر توانسته با مخاطب خارجی ارتباط برقرار کند و فروش فیلم در کشورهای خارجی بسیار حائز اهمیت است.

شجاع نوری خاطر نشان کرد: تبلیغات بسیاری برای برخی از فیلم‌ها در مجله‌های مختلف می‌شود که صرفا جهت توجه نظر اعضا آکادمی صورت می‌گیرد تا اعضای آکادمی متقاعد شوند برای دیدن آن فیلم.

جیرانی در ادامه گفت خانه سینما هیچگاه در انتخاب فیلم برای اسکار دخیل نبوده اما همیشه نماینده‌ای در فارابی داشته است که مسئولان فارابی اعلام کرده‌اند که امسال خانه سینما نماینده‌ای معرفی نکرده است.

بخش انتهایی برنامه اختصاص به بررسی سینمای کمدی با حضور سه نسل از هنرمندان این رشته داشت. بعد از پخش نماهنگی که اختصاص به تاریخچه شکل‌گیری نمایش‌های کمدی و تخت حوضی در ایران داشت مهمان برنامه علیرضا خمسه، محمد متوسلانی و مرتضی احمدی به بیان دلایل حضور کمدی در ایران پرداختند.

هر سه مهمان اعتقاد داشتند دلیل رواج نمایش‌های کمدی در ایران به خاطر علاقه و استقبال مردم بوده است. احمدی درباره زبان نمایش‌های کمدی در ایران گفت: افرادی مانند مهدی مصری و ذبیح‌الله ماهری معروف به ذبیح سیاه برای خود تن صدای مشخصی برگزیده بودند که از فرهنگ و لهجه‌های مختلف شهرهای ایران نشات می‌گرفت. این امر به دلیل علاقه و خواست مردم بود چون تئاتر جدی در آن زمان در ایران به اندازه کارهای طنز تماشاچی نداشت.

خمسه در این ارتباط گفت: در همه جای دنیا نمایش‌های طنز چون زبان مردم محروم هستند باعث جذب مخاطب می‌شوند. حتی در فرانسه و ایتالیا. مثلا تیپ آرلکن برگفته از لهجه مردم روستایی است و از نوع گویش مردم روستایی به عاریت گرفته شده است.

متوسلانی در این رابطه گفت: اصولا ریشه تئاتر و سینمای کمدی از نمایش‌هایی که در قهوه‌خانه‌ها و دربارها اجرا می‌شده، آغاز شده است. از دل این کافه‌ها افرادی بیرون آمده‌اند که کمدی گویش را پایه‌ریزی کرده‌اند. افرادی مثل چاپلین و هارولد لوید نیز از همین کافه‌ها به سینما راه پیدا کرده‌‌اند. زمانی که مردم از تکرارها در زمینه کمدی خسته شده‌اند باعث تغییر گونه‌‌ها و به وجود آمدن ژانرهای مختلف می‌شود.

از هفت تا هفت و از پیش‌تولید تا پس از تولید بخش‌های دیگر برنامه هفت بود.