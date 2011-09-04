آشنایی با یک فرمانده/ عامل القاعده، آلت دست غرب یا آتش زیر خاکستر؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز،"عبدالحکیم بلهاج"زمانی رهبری یکی از گروه های شبه نظامی را برعهده داشت و به همین علت از سوی نیروهای سیا بازداشت و مدتی در زندانهای مخفی آمریکا در بانکوک زندانی بود و حتی در این زندانها شکنجه نیز شد.

اسناد موجود در رابطه بلهاج نشان می دهد که وی یک فرد تحت تعقیب بود و سازمان سیا وی را به حکومت قذافی تحویل می دهد و امروز بلهاج فرمانده نظامی انقلابیون لیبی شده و قذافی تبدیل به یک سرباز فراری شده است.

هر چند بلهاج زمانی در زندانی های مخفی آمریکا تحت شکنجه بوده، اما از موقعیت فعلی خود راضی است و در مصاحبه های خود می گوید: ما قدردان آنچه ناتو برای ما انجام داده هستیم. ما اکنون یک انقلاب مردمی در لیبی داریم.

عبدالحکیم بلهاج، فرمانده نظامی انقلابیون لیبی

وی در ادامه برای آنکه در حکومت آتی لیبی که کشورهای غربی در پی مصادره آن هستند حضور داشته باشد، می گوید : در انقلاب لیبی هیچ گونه ایدئولوژی اسلامی وجود ندارد. مطمئن باشید که حکومت آتی لیبی اسلامی نخواهد بود.

لس آنجلس تایمز همچنین با اشاره به سیاست های سالهای گذشته آمریکا در افغانستان از زمان جنگ این کشور با اتحاد جماهیر شوروی تا کنون می نویسد : آمریکا سرمایه گذاری زیادی در افغانستان انجام داد تا این کشور را به سمت غرب بکشاند اما اکنون افغانستان تبدیل به مکانی شده که عمده تهدیدهای علیه غرب از آنجا نشات می گیرد و به همین ترتیب اوج گیری افرادی همچون بلهاج در لیبی این احتمال را افزایش می دهد که در لیبی پس از قذافی نیزشاهد تولد بنیادگرایانی باشیم که با کمک آمریکا رشد کرده اند.

اما یکی از مقامات سابق سازمان سیا از آنچه در مورد بلهاج رخ داده، خشنود نبوده و به لس آنجلس تایمز گفت : بلهاج یک عنصر نامطلوب بود. او قابلیت تبدیل شدن به رهبر القاعده در لیبی را دارد. ما برای یافتن بلهاج دستگیری و زندانی کردن او زحمات زیادی کشیدیم. حالا چه اتفاقی افتاده که او طرفدار دموکراسی شده، امید به تغییر رویه او یک امید واهی است.

اما دولت آمریکا معتقد است که مقامات فعلی لیبی متعهد به اجرای دموکراسی درکشور شده اند و افرادی همانند بلهاج نیز ناگزیر به حرکت در مسیر دموکراسی هستند.