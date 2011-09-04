یادواره شهدای مساجد خوزستان برگزار می شود

حجت الاسلام محمد حسین بلک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام برنامه های این اداره کل در هفته دفاع مقدس اظهار داشت: محورهای اعلام شده در هفته دفاع مقدس شامل برگزاری یادواره شهدای مساجد، اعزام مبلغ و روحانی به مناطق عملیاتی، گفتمان دینی با موضوع دفاع مقدس و محافل انس با قرآن در یادمان شهدا است که توسط مراکز تحت پوشش اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان اجرا می شوند.

وی هدف از اجرای این برنامه های فرهنگی را زنده نگه داشتن نام شهدا و در جامعه و آشنایی نسلهای جوان با آرمانها و اهداف شهدا عنوان کرد.



مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان همچنین گفت: نواقص و مشکلات فرهنگی استان باید توسط اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان برطرف شود.



حجت الاسلام بلک در خصوص تشکیل جلسات فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خوزستان تصریح کرد: هدف از تشکیل این جلسات به صورت هفتگی بیان گزارشات کار و فعالیت نیست بلکه کارشناسان باید نیازهای فرهنگی تبلیغی را شناسایی و برای حل و رفع آنها پیشنهاد ارائه دهند.



مشاور فرهنگی استاندار خوزستان افزود: هر یک از واحدهای فرهنگی - پژوهشی استان باید به صورت روزانه هدفگذاری کرده و در جهت رسیدن به شاخصهای مورد نظر تلاش و برنامه ریزی کنند.