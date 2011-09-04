کنگره پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی اصفهان رکورد دار بیشترین دریافت مقاله

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو وسیلی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با دوازدهمین کنگره ملی - بین المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران بیان داشت: این کنگره برای داوزدهمین بار در سطح ملی و برای دومین بار در سطح بین المللی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در این کنگره رکورد ارائه و پذیرش مقاله در سطح ملی و دانشجویی شکسته شده و دو هزار و 471 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شده که از این میان 800 مقاله پذیرش شده است، افزود: از 2471 مقاله ارسالی، 618 مقاله پذیرفته شده که در این کنگره 150 مقاله به صورت سخنرانی و مابقی در قالب پوستر ارائه خواهد شد.

دبیر علمی دوازدهمین کنگره ملی- بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران اضافه کرد: در این همایش دو موضوع احیای فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در حوزه طب و ترجمان کاربردی کردن تحقیقات به عنوان بخش ویژه در نظر گرفته شده اند.

وی با اشاره به اینکه این همایش در 14 محور برگزار می شود، گفت: پزشکی، علوم پایه، دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت و تغذیه، پرستاری و مامایی، مدیریت سلامت، پیراپزشکی، قرآن پژوهی و طب، طب سنتی و طب مکمل، سوء مصرف مواد مخدر، پیشگیری و درمان و فناوری نوین از محورهای اصلی این همایش به شمار می روند.

وسیلی ادامه داد: همچنین 12 کارگاه آموزشی مطابق با سرفصلهای آموزشی و پژوهشی در طول برگزاری کنگره برپا می شود.

وی در ارتباط با میزبانی اصفهان برای برگزاری این کنگره گفت: اصفهان به دلیل اینکه پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام شناخته شده و نیز ظرفیتهای پژوهشی بسیاری را در مباحث علوم پزشکی دارد به عنوان میزبان دوازدهمین کنگره ملی پژوهشی دانشجویان ایران انتخاب شده است.

دبیر علمی دوازدهمین کنگره ملی- بین‌المللی پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی ایران در ارتباط با داوریهای مقالات کنگره اظهار داشت: 350 نفر از دانشجویان و اساتید سوابق خود را برای ما ارسال کردند که در نهایت 120 نفر انتخاب شدند و کار داوری مقالات ارسالی را به عهده گرفتند.

وی با باین اینکه با توجه به کیفیت داوری داوران 60 داور در بخش دانشجویی و 30 نفر در بخش هیئت علمی برای داوری مقالات و سخنرانی های ارائه شده در طول برگزاری کنگره انتخاب شدند، افزود: حداقل سه نفر از دانشجویان و دو نفر از هیئت علمی کار داوری مقالات را در طول کنگره برعهده دارند.

وسیلی اضافه کرد: در حاشیه برگزاری این کنگره نشستهای مختلفی با عناوین جراحی قلب با محوریت نانوتکنولوژی، بررسی چالش‌های پژوهشی دانشجویی در علوم پزشکی و ایده‌پردازی و خلاقیت در علوم پزشکی برگزار می شود.