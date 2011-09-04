«شروع یک زن» به روایت فریبا کلهر

به گزارش خبرنگار مهر، این رمان در 18 فصل تنظیم شده که بر اساس امضای نویسنده، این کتاب مهرماه سال 87 به پایان رسیده است.
این رمان که فصلهای کوتاهی دارد، در نهایت اثری را پیش روی مخاطب قرار داده که خوشخوان است و خواننده را تا پایان داستان با خود همراه میکند.
کلهر در راستای آثار پیشینش رمانی خلق کرده که در سبک روایتش، چندان خواننده را به درد سر نمیاندازد و به همین دلیل «شروع یک زن» را میتوان اثری کالا قصهگو دانست.
در بخشی از رمان میخوانیم: «دومین اس ام اسش که رسید یک روز بعد از روز زن بود که خلاصه نوشته بود روزت مبارک. و دو روز از شبی که تلفنی حرف زده بودیم و من مضطرب و نگران بودم می گذشت. در این مدت یک بار به موبایلم زنگ زد که جواب ندادم و رفت روی منشی او هم چندبار الو الو گفت و بی هیچ پیغامی قطع کرد...»
«شروع یک زن»، نوشته فریبا کلهر، در شمارگان 1650 نسخه ، 167 صفحه و قیمت 3 هزار و 500 تومان از سوی انتشارت ققنوس راهی بازار کتاب شد.
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