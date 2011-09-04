افزایش تعداد اقلیمها برای محاسبه گازبهای زمستان صحت ندارد

مجتبی شیخ بهایی امروز در گفتگو با مهر در واکنش به اظهار نظر برخی از مسئولان سازمان هواشناسی مبنی بر " موافقت شرکت گاز با تقسیم کشور به 10 تا 15 اقلیم برای تعیین قیمت گاز زمستان"، گفت: این موضوع را تکذیب می کنیم و تاکنون شرکت ملی گاز ایران با چنین طرحی برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی موافقت نکرده است.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی قطعا تعداد حداکثر پنج اقلیم در نظر گرفته خواهد شد، تصریح کرد: افزایش تقسیم آب و هوایی کشور به 10 تا 15 اقلیم صحت ندارد.

به گفته این عضو هیت مدیره شرکت ملی گاز، این امکان وجود دارد که برای دقت بیشتر در تعیین اقلیم های هواشناسی 10 تا 15 اقیلم تعریف شود اما قطعا این اقلیم ها در شرکت ملی گاز برای محاسبه گازبهای مشترکان حداکثر به پنج اقلیم کاهش پیدا می کند.

این مقام مسئول همچنین با تائید گزارش امروز خبرگزاری مهر مبنی بر تثبیت قیمت گاز مشترکان خانگی، تاکید کرد: پیش بینی می شود امسال قیمت گاز مشترکان افزایش نیابد.

مصطفی کشکولی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران هم در گفتگو با مهر با تکذیب تعداد اقلیم ها برای محاسبه گازبهای مشترکان خانگی در فصل زمستان، گفت: موافقت شرکت ملی گاز برای افزایش 10 تا 15 اقلیم برای محاسبه گازبهای صحت ندارد.

به گزارش مهر، همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها (28 آذر 1389) محل سکونت مشترکان از نظر آب و هوایی به پنج اقلیم (سرد یک، دو، سه، معتدل و گرمسیری) تقسیم بندی شد و 12 دامنه جدید مصرف گاز هم در این بخش مطابق با نوع اقلیم تعریف و اجرایی شد.

بر اساس با فرمول جدید قیمت گذاری گاز خانگی، 12 ماهه سال به دو بخش هفت ماهه و پنج ماهه پایانی سال تقسیم بندی شد که الگوهای مصرف این حامل انرژی در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند.



با توجه به اجرای سیاست شهرستانی – منطقه ای در محاسبه گازبهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبیعی در 363 شهر ایران مطابق با پنج اقلیم آب و هوایی تعیین شد که مطابق با این الگو شهرهای سردسیر مجاز به مصرف گاز بیشتری نسبت به شهرهای گرمسیری شدند.