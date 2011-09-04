به گزارش خبرگزاری مهر، آرام صراف در این باره گفت: این مجموعه به صورت مستند و در قالب 40 قسمت 15 دقیقه‌ای با تمرکز بر روی موضوعاتی که از سوی غرب کمرنگ جلوه داده می‌شود، به افشای حقیقت می‌پردازد.

وی افزود: این برنامه مناسبتی به موضوعاتی مانند روز قدس، حمله به غزه، ورود امام خمینی (ره) به ایران، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اعدام صدام حسین و ... می‌پردازد.

عوامل تهیه "فوکوس" عبارتند از تهیه کننده، کارگردان، تدوینگر و صداگذار: آرام صراف، نویسندگان: کیان نادر مختاری، مهران درخشنده و سوده اولادی و نریتورها: سپهر فاطمی، کیان نادر مختاری و مهران درخشنده.

میان برنامه زنده "بحث کوتاه خبری" نیز در قالب 100 قسمت و به تهیه کنندگی آرام صراف ، اثر دیگری است که از ماه آینده از سیمای انگلیسی شبکه جهانی سحر روی آنتن می‌رود و 5 خبر روز را همراه با تصویر به صورت گرافیکی پخش می‌کند.

