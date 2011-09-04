بیدار ماندن با قهوه تنها یک توهم ذهنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، نوشیدن قهوه تنها بر روی بعضی از افراد اثر بی خوابی یا بیدار ماندن دارد و در سایر افراد یا بی تاثیر بوده و یا حتی باعث یک خواب آرام می شود.

اکنون گروهی از دانشمندان دانشگاه "ایست" در لندن دریافتند که اثر بیدار ماندن قهوه یک توهم ذهنی است و تنها اثر واقعی کافئین موجود در این نوشیدنی اثری است که بر روی "روان" می گذارد.

این محققان به منظور دستیابی به این نتایج بر روی 88 داوطلب بین سنین 18 تا 47 سال که عادت داشتند حداقل دو فنجان قهوه در روز بنوشند تحقیق کردند.

به گروهی از این افراد قهوه بدون کافئین داده شد درحالیکه در مورد بدون کافئین بودن قهوه به آنها اطلاعاتی ارائه نشد و به گروه دوم قهوه عادی داده شد اما به آنها گفته شد که قهوه بدون کافئین است.

براساس گزارش هافینگتون پست، سپس خلق و خو، زمانهای واکنش و کارایی ذهنی تمام داوطلبان اندازه گیری شد.

نتایج این تحقیقات نشان داد در افرادی که به آنها گفته شده بود قهوه بدون کافئین خورده اند باوجود اینکه قهوه واقعاً کافئین داشت اثرات بهتر واکنش مشاهده نشد. اما افرادی که فکر می کردند قهوه نرمال خورده اند فعالیت و تحرک بیشتری از خود نشان دادند.

به این ترتیب این دانشمندان نتیجه گرفتند که احساس سرحال بودن و تحرک داشتن پس از نوشیدن یک فنجان قهوه تنها یک اثر ذهنی است و این نوشیدنی همانند یک داروی بی اثر (پلاسیبو) رفتار می کند.