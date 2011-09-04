مردم از خرید بطریهای حاوی نوشیدنی در معرض نور خورشید خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پارسا افزود: بطریهای پلاستیکی حاوی مایعات مختلف اعم از آب معدنی، آب آشامیدنی، دوغ و نوشابههای گازدار که توسط واحدهای صنفی در جلو مغازهها و در معرض نور آفتاب قرار میگیرند، بر اثر حرارت تابشی، دچار تغییرات شیمیایی شده و در نهایت ترکیبات آروماتیک به مایع داخل بطری وارد و منجر به اختلالات گوارشی در مصرف کنندگان میشوند.
وی تاکید کرد: لازم است شهروندان برای حفظ سلامتی خود و خانوادههایشان از خرید اینگونه مایعات خودداری کرده و همچنین متصدیان واحدهای صنفی موظفند اصول نگهداری صحیح این مایعات را مانند نگهداری در جای خنک و در داخل مغازه مراعات کنند.
مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان همکاری شهروندان در عدم خرید اینگونه اقلام را مهمترین عامل در اصلاح شیوه نگهداری این آبها عنوان کرد و گفت: از آن جایی که تأمین سلامت شهروندان و امنیت غذا و آب جامعه به عنوان میثاق و منشور اصلی مرکز بهداشت محسوب میشود بنابراین در صورتیکه شماری از متصدیان واحدهای صنفی پس از تذکرات و آموزشهای لازم همچنان از نگهداری صحیح اقلام مذکور سرباز زده و مانند سابق، بر قرار دادن بطریهای مایعات در پیادهروها و در معرض آفتاب پافشاری کنند، مرکز بهداشت بر حسب وظیفه و مسئولیت قانونی و نیز طبق مقررات موجود به جمع آوری و توقیف این کالاها اقدام میکند.
وی یادآور شد: شماره تلفنهای 09678 و 4484491 آماده دریافت گزارشها و شکایات مردمی در مورد مشکلات بهداشتی آب و مواد غذایی است.
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