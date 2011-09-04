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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۴

در چهار ماهه امسال:

تلفات جاده ای گیلان 18 درصد کاهش یافت

تلفات جاده ای گیلان 18 درصد کاهش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان گیلان از کاهش 18 درصدی تلفات جاده ای طی چهار ماهه سال جاری در استان خبر داد.

سید عزیز جیفرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بررسی کارشناسان این اداره کل براساس آماررسمی مرکز پزشکی قانونی کشور نشان می دهد درچهار ماهه نخست سال جاری 266 نفرازهموطنان درحوادث رانندگی راههای درون شهری، برون شهری و روستایی جان باختند.
 
وی همچنین اظهارداشت: این تعداد درمقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی معادل 18 درصد را نشان  می دهد.
 
مدیرکل پایانه های گیلان در ادامه ضمن اشاره به اینکه هر11 ساعت یک نفر بر اثرتصادفات جاده ای در استان جان خود را از دست می دهد، یادآورشد: سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو توسط راننده و پایبند نبودن به قوانین راهنمایی و رانندگی ازعوامل مهم وقوع تصادفات دراستان است.
کد مطلب 1398629

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