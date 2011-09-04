ستار هدایتخواه نماینده مردم کهکیلویه و بویراحمد در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارائه طرح جدید نحوه نظارت و اداره صدا و سیما اظهار کرد: این طرح در کمسیون فرهنگی مجلس با حضور کارشناسان و مسوولان صدا و سیما و مجلس بررسی شد اما به مرحله رایگیری نرسید. بعد از تعطیلات مجلس این طرح در کمیسیون رای گذاشته خواهد شد.
وی ادامه داد: ضرورت این طرح در قانون احساس میشد و بعد از بازنگری قانون اساسی، در نحوه نظارت بر سازمان صدا و سیما خلاء احساس میشد. بر همین اساس، دو سال پیش با حضور کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و مسئولان صدا و سیما یک کارگروه رسانه تشکیل و پیشنویسهای این طرح آماده شد. اما قبل از نهایی شدن طرح و ارائه آن به هیئت رییسه، یکی از اعضای کمیسیون یک طرح جدید ارائه کرد که ارائه آن به تاخیر افتاد.
هدایتخواه درباره طرح جدید پیشنهادی توضیح داد: در این طرح، مجددا بحث اداره سازمان به صورت شورایی و هیئت امنایی مطرح شده است. این موضوع ایراد اساسی طرح جدید است چرا که با توجه به تجربیات گذشته، نظام مدیریت شورایی جواب نداده و یکی از دلایل بازنگری قانون اساسی نیز براساس تجربه ناموفق مدیریت شورایی بوده است زیرا امکان هماهنگی و مدیریت به معنای واقعی در سیستم شورایی وجود ندارد. از این رو، ما قطعا موارد کارشناسی قبلیمان را در این طرح مبنا قرار خواهیم داد. مسوولان صدا و سیما نیز با طرح جدید مخالف هستند اما با پیشنویس قبلی که کار کارشناسی زیادی بر روی آن انجام شده بود، موافقاند. ما نیز امیدواریم مواد اصلی طرح قبلی در کلیت طرح گنجانده و تصویب شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی حق دارد مواد جدید مطرحشده در این طرح را تغییر دهد، ابراز کرد: از مهمترین ویژگیهای طرحی قبلی که دو سال روی آن کارشناسی شده بود، نظارت موثرتر و کارآمدتر است. با پاسخگو شدن مسوولان صدا و سیما، کیفیت برنامههای این سازمان نسبت به گذشته بهبود خواهد یافت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره امکان محدودیت در این طرح متذکر شد: این طرح بههیچوجه محدودیت ایجاد نمیکند بلکه به لحاظ کیفیت، فضایی را ایجاد خواهد کرد تا برنامههایی متناسب با اهداف فرهنگی جمهوری تولید شود و این سازمان در راستای مطالبه مقام معظم رهبری از آن، حرکت خواهد کرد.
هدایتخواه در پایان ابراز امیدواری کرد طرح یک فوریتی نحوه نظارت و اداره صدا و سیما پیش از پایان دوره مجلس هشتم به تصویب برسد.
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