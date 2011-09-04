به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم روایتگر داستان مجتبی پسر بچه 10 ساله‌ای است که در خانه‌ای توریستی که میزبان گردشگران خارجی است، در یکی از روستاهای اطراف کرمان با پدر و مادر و خواهرش زندگی می‌کند.

توبیاس پسربچه آلمانی که به همراه پدر و مادرش در خانه آنها اقامت دارند در اثر حادثه ای که ناشی از شیطنت مجتبوست، آسیب می‌بیند. مجتبو از کاری که کرده پشیمان است و کسی به او می‌گوید که اگر قبل از خوابیدن توبه کنی و رضایت بگیری، گناهت ثبت نمی‌شود. مجتبو در طول چهار شبانه روز به دنبال توبیاس شهر به شهر می‌رود که رضایت بگیرد و در این مدت مراقب است که به خواب نرود ...

ادریس عبدی‌پور تهیه‌کننده این تله فیلم درخصوص مراحل تولید فیلم به روابط عمومی معاونت امور استان‌ها گفت: نگارش داستان این تله فیلم از اوایل فروردین امسال آغاز شد و پیش تولید آن شامل انتخاب عوامل، بازیگران و لوکیشن‌ها خردادماه انجام شد.

عبدی‌پور با اشاره به انتخاب 30 لوکیشن از جمله ارگ بم، باغ شاهزاده ماهان، مسجد جامع و بازار کرمان و کویر لوت از حضور گردشگران خارجی دراین تله فیلم گفت: به منظور نزدیک کردن مخاطب به محیط داستان با هماهنگی میراث فرهنگی استان از وجود گروهی از گردشگران فرانسوی، سوئیسی، اسلوونی، اسپانیایی، روسی، اتریشی و نروژی نیز دراین فیلم استفاده شده است.

وی آغاز تصویر برداری این تله فیلم را مردادماه بیان کرد و افزود: به دلیل اعلام حضور تله فیلم "توریست" در جشنواره امسال کودک و نوجوان همه تلاش این است که فیلم تا مهرماه امسال آماده نمایش شود.

عبدی‌پور از حضور جهانگیر الماسی به عنوان ناظر کیفی در کنار گروه قدردانی کرد. عوامل تولید این فیلم عبارتند از تصویربردار: احسان کفاش، صدابردار: محمود کاشانی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: عبدالرحیم صاحب الفصول، نورپرداز: عباس اهوازی، طراح صحنه و لباس: عباس حسین‌زاده و طراح گریم: جلال امیری مرند.

در تله فیلم "توریست" سید محمد حسینی، محمد صالح‌پور شیخعلی، یدالله شادمانی، رضا درویشی، محمدعلی علی‌آبادی، مهدی افشار، مهدی جعفری و فتانه سید جعفری نقش آفرینی می‌کنند.