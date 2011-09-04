به گزارش خبرنگار مهر، مدیر مجتمع پرورش مرغ مادر شرکت یاسان، غروب شنبه در مراسم افتتاحیه این واحد تولیدی با اشاره به اینکه استان قم یکی از قطب‌های تولید کننده گوشت مرغ و تخم مرغ در کشور است، اظهار داشت: با توجه به اینکه 345 واحد مرغداری گوشتی به ظرفیت نزدیک به 6.5 میلیون قطعه در قم وجود دارد، نیاز استان به مزرعه مرغ مادر به شدت احساس می‌شود.



ابوالفضل حاج اکبری ادامه داد: در این راستا با حمایت خاص معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان، مزرعه پرورش مرغ مادر و گوشتی در زمینی به مساحت پنج هکتار در بخش خلجستان منطقه سفید آله به بهره برداری رسید.



وی با بیان اینکه ساخت این واحد گام مهمی در جهت خودکفایی استان در تأمین جوجه یک روزه است، اضافه کرد: این واحد با سرمایه گذاری 26 میلیارد ریال احداث شده که پنج میلیارد ریال از این میزان سرمایه گذاری از محل بنگاه های زودبازده با عاملیت بانک ملی ایران تامین شده است.



وی در خصوص مشخصات این طرح افزود: این پروژه یکی از پیشگامان بهینه سازی مصرف سوخت در کشور است که دیوارهای آن از یونولیت و سقف آن از ورث ساندویچ پنل ساخته شده است و اسکلت بنا سوله استاندارد با فونداسیون و بر اساس اصول مهندسی احداث شده است.



مدیر مجتمع پرورش مرغ مادر شرکت یاسان گفت: مساحت زمین 50 هزار متر مربع و فضای مسقف هشت هزار متر مربع است و در این پروژه بیش از 10 هزار متر مربع محوطه سازی شده است.



وی ابراز داشت: سیستم گرمایشی هیتر و سیستم سرمایشی به کار رفته در این پروژه چیلر است و دان خوری به کار رفته در این پروژه از نوع زنجیری و وینچ است.



حاج اکبری اظهار داشت: دو هزار و 500 متر شبکه گذاری برق و دو هزار و 400 متر کانال انتقال آب از روستای سفید آله به مجتمع مرغ مادر احداث شده است.



مدیر مجتمع پرورش مرغ مادر شرکت یاسان افزود: تولید نهایی 6 میلیون قطعه جوجه یک روزه در یک دوره 64 هفته‌ای این مرکز است.



وی در رابطه با نتایج و دستاوردهای این واحد تولیدی اضافه کرد: اشتغالزایی برای 40 نفر، تامین جوجه بک روزه مورد نیاز واحدهای مرغداری گوشتی استان، حرکت به سمت خودکفایی استان در تولید جوجه یک روزه و بهینه سازی مصرف سوخت با عایق بندی های خاص از جمله مزیت‌های احداث این واحد تولیدی است.