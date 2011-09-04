به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم به موضوع ارتباط شاغل بودن والدین و نحوه شکل‌گیری شخصیت کوکان می‌پردازد و داستان دو کودک چهار ساله را به تصویر می‌کشد که به دلیل مشکلات خانوادگی و نابسامان بودن روابط والدینشان سعی دارند با تفکر و راه حل کودکانه و تخیلی خود این مشکلات را از میان بردارند که ...

کریم جشنی، علیرضا امیری‌راد، جهانبخش یعقوبیان، محمد غفوری‌نژاد، یگانه نصرت پناهی و فاطمه بنکداران بازیگران "دنیای من" هستند که تدوین و صداگذاری آن هم‌زمان با تصویربرداری در مشهد توسط حامد میرباقریان انجام می‌شود.

دیگر عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از مجری طرح: امین اللهیاری، مدیر برنامه‌ریزی: خلیل برزگر، تصویربرداران: کاظم شریفی، صادق دهقان، صدابردار: سجاد نورانی، دستیاران کارگردان: سجاد امیری‌فر، مصطفی آباد، نورپرداز: محمد عباس‌زاده، منشی صحنه: مهناز درودی، مدیر تدارکات: حسین سروی، گریم: میلاد مزینانی، گریم بازیگران زن: نازنین غم شکن، تصویربردار پشت صحنه: روح الله یعقوبی، طراح لباس: سمانه واعظی و مسئول هماهنگی: نرجس ابراهیمی.