میزان ترانزیت خارجی گلستان 42 درصد رشد یافت

شهریار شهریاری در گفتگو با خبنرگار مهر افزود: در این مدت تعداد هزار و 755 دستگاه کامیون به وزن 30 میلیون و 151 هزار و 669 کیلوگرم و ارزش دو هزار و 33 میلیارد و 786 میلیون و 184 هزار و 454 ریاال از گمرک مرزی اینچه برون تحت رویه ترانزیت خارحی تردد داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین در سالجاری 239 دستگاه کامیون به وزن هشت میلیون و 999 هزار و 509 کیلوگرم نیز تحت حمایه کارنه تیر از این گمرک تردد داشته اند.

شهریاری گفت: این آمارنسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد دستگاه 35 درصد کاهش و از نظر وزن 32 درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات گلستان اعلام کرد: تردد مسافر از تنها مرز زمینی استان در پنج ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 76 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در این مدت 51 هزار و 286 مسافر از گمرک مرزی اینچه برون تردد داشته اند که این آمار در مدت مشابه سال قبل 30 هزار و 638 مسافر بوده است.