68 کیلوگرم فرآورده های خام دامی طی ماه رمضان در انار معدوم شد

احمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اتمام بازدیدهای ویژه ماه رمضان در انار اظهار داشت: طی بازدیدهای صورت گرفته هزار و 228 کیلو 320 گرم فرآورده های خام دامی توسط بازرسان دامپزشکی انار ضبط شد.

رضایی ادامه داد: از این مقدار فرآورده خام دامی ضبط شده، 68 کیلو و 750 گرم آنها معدوم شدند.

وی تعداد بازدیدهای صورت گرفته طی ماه رمضان در انار را 885 مورد عنوان کرد و ابراز داشت: در این مدت هزار و 20 نفر ساعت کشیک و بازرسی ویژه از مراکز عرضه مواد خام دامی در انار انجام شده است.

این مسئول یادآور شد: این بازدیدها در دیگر ایام سال نیز ادامه خواهند داشت.

رضایی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه مورد غیر بهداشتی مسئولین دامپزشکی انار را مطلع کنند تا با متخلفین برابر قانون برخورد شود.