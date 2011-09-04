سازمان تبلیغات اسلامی محور ترویج و احیا فرهنگ دینی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر فامیل کریمی صبح یکشنبه در جمع روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان های استان همدان گفت: این موضوع در اذهان مردم نیز به همینگونه شکل گرفته و مردم از این نهاد فرهنگی تبلیغی، انتظار دارند.

وی با اشاره به اینکه فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی برای مردم شناخته‌ شده است، افزود: ضرورت و حساسیت تبلیغات دینی بر کسی پوشیده نیست و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه خوب عمل کرده است.

فامیل کریمی در ادامه با تأکید بر رسالت خطیر سازمان تبلیغات اسلامی، عملکرد اداره کل تبلیغات اسلامی همدان را مطلوب ارزیابی کرد و با قدردانی از مدیریت این نهاد اظهار داشت: مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان برای روحانیت آبرو هستند و ارتباط خوبی بین وی و مجموعه مدیریتی استان وجود دارد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان همچنین با اشاره به حضور فعال حجت الاسلام احد آزادیخواه مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان در جلسات مختلف یادآور شد: مواضع خوب و مثبت وی در زمینه های مختلف در جلسات قابل قدردانی است و وی عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه تبلیغات اسلامی نقش مهمی در فرهنگ جامعه دارد، عنوان کرد: این سازمان همواره به عنوان یکی از متولیان امور فرهنگی و تبلیغی کشور، در تبیین و گسترش فرهنگ اسلام ناب محمدی نقشی اساسی داشته است.

حجت الاسلام احد آزادیخواه به عملکرد این اداره کل در سال جاری اشاره کرد و افزود: این سازمان این زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری فعالیت می کند.

وی گفت: در همین راستا باید در اجرای برنامه ها به شکل اصولی، مدون و تأثیرگذار برنامه ریزی کرد.