85 درصد از سد مرجانی هائیتی مرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، چند ماه قبل هشدارها داده شد و اکنون به واقعیت پیوسته است. مرجانها درحال انقراض هستند. به طوریکه زیست شناسان اعلام کردند که تا به امروز 85 درصد از سد مرجانی هائیتی به سبب صید بی رویه و تغییرات آب و هوایی از نظر بیولوژیکی مرده اند.

براساس گزارش نیویورک تایمز، "گرگور هاجسان"، مدیر سازمان "ان. جی. او" Reef Check در دفاع از این خبر توضیح داد: "فکر می کنم که صید بی رویه در دنیا سبب وارد آمدن آسیبی شده که دیگر جبران ناپذیر است."

در سال 2008 نیز گروهی از زیست شناسان بین المللی با انجام تحقیقاتی هشدار دادند که یک سوم گونه های مرجانهای سدهای مرجانی مناطق حاره به دلیل تغییرات آب و هوایی در خطر انقراض قرار دارند.

همچنین سال گذشته محققان انگلیسی هشدار دادند که 10 گونه مرجان در معرض خطر بالای انقراض قرار دارند و می توانند تا 50 سال آینده نابود شوند.