به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا همدانیان صبح یکشنبه در نشست معاونان فنی و مدرسان طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن سال 90 استان اصفهان با بیان اینکه سرشماری مهمترین رویداد آماری در جوامع است، اظهار داشت: اطلاعات حاصل از سرشماریها مبنای برنامه ریزیهای خردن و کلان محسوب می‌شود.



وی تاکید کرد: اطلاع از وضعیت رویدادهای جمعیتی مانند مهاجرت، اشتغال، سواد، معلولیت، مسکن، قدمت ساختمان، نرخ رشد، مرگ و میر، کشاورزی و اطلاعات دیگر می‌تواند برنامه ریزان را در تهیه و تدوین برنامه ریزی صحیح یاری کند.

معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان یادآور شد: پیش از این هر 10 سال یک بار سرشماری نفوس و مسکن در کشور انجام میشد که پس از سرشماری سال 85 به دلیل اهمیت سرشماری در امر برنامه ریزی به ابتکار دولت، این رویداد آماری قرار است هر پنج سال یک‌بار در کشور انجام شود.

وی تصریح کرد: تمام اطلاعات خانوار کاملا محرمانه است بنابراین مردم باید مانند سرشماریهای پیشین با ارائه آمار و اطلاعات صحیح، مأموران سرشماری را در تکمیل فرم‌های مربوطه یاری کنند.

همدانیان تاکید کرد: بدون شک بیشترین نقش را مردم فهیم استان در ارائه اطلاعات صحیح بر عهده دارند.

وی گفت: در اجرای سرشماری نفوس و مسکن اصفهان حدود هشت هزار نفر عوامل اجرایی و ستادی مشارکت دارند.



معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان افزود: سرشماری نفوس و مسکن امسال از دوم تا بیست و دوم آبان ماه انجام می‌شود.