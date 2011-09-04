مسکن مهر در کردستان 60 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسولی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: روند کنونی پیشرفت پروژه های مسکن مهر در کردستان مناسب است و در مجموع هم اکنون پروژه های مسکن مهر در این استان بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که انتظار می رود روند احداث و بهره برداری از این پروژه ها تسریع یابد.

وی ادامه داد: با توجه به کمک های صورت گرفته از سوی وزیر مسکن و شهرسازی به مسکن مهر در کردستان انتظار می رود که تعاونی ها فعالیت بیشتری را در راستای تسریع در بهره برداری از واحدهای مسکن مهر به کار گیرند تا در کمترین زمان ممکن شاهد بهره برداری از 100 درصد پروژه های در دست ساخت باشیم.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان کردستان با اشاره به نیاز پروژه های مسکن مهر به تقویت زیرساختهای آن و تامین خدمات مختلف عنوان کرد: در بحث زیربنای و از محل اعتبارات ملی در سال گذشته 1.5 میلیارد تومان اعتبار به کردستان اختصاص داده شد که انتظار می رود این اعتبار در سال جاری نیز منظور شود.

رسولی در ادامه با اشاره به دیگر پروژه های در دست ساخت در سایر حوزه ها گفت: هم اکنون شمار زیادی پروژه در حوزه های فرهنگی، آموزشی و بهداشتی توسط مسکن و شهرسازی کردستان در دست ساخت است که عمر ساخت و ساز شماری از آنها به دلیل نبود اعتبار مناسب همچنان طولانی می شود.

وی در پایان با اشاره به لزوم اختصاص اعتبار بیشتر به پروژه های همچون تالار مرکزی شهر سنندج و کتابخانه مرکزی بیان کرد: این دو پروژه از جمله نیازهای اصلی استان کردستان به شمار می روند و انتظار می رود که از محل اعتبارات ملی و استانی کمک های بهتری برای تسریع در ساخت آنها صورت گیرد.