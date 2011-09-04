دو خبر کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان "قاب تصویر" در ملایر گشایش یافت.

این نمایشگاه توسط فائزه نجات الهی هنرمند ملایری، در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان دایر شده است.

در این نمایشگاه 26 عکس با موضوع های اشیاء بی جان و منظره در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

این نمایشگاه تا 17 شهریور ماه سال جاری از ساعت هشت صبح تا 14 بعدازظهر در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ملایر برای بازدید علاقمندان دایر است.

فائزه نجات الهی دانشجوی کارشناسی گرافیک است و تاکنون در چند نمایشگاه گروهی در استان زنجان شرکت داشته و فعالیت هنری خود را از سال 86 آغاز کرده است.

مشاور جوان فرماندار اسدآباد برتر کشوری شد

بر اساس گزارش رئیس گروه مشاوران جوان استان همدان و بر اساس بررسی های صورت گرفته علی صفایی مشاور جوان فرماندار اسدآباد در سطح کشور موفق به کسب مقام مشاور برتر شد.

در متن تقدیرنامه این مشاور جوان آمده است: بر اساس برنامه ریزی های گسترده و موثر حوزه مشاوران جوان استانداری همدان و نظر به فعالیت مطلوب و اثربخش حوزه مشاوران جوان اسدآباد در مدت 9ماه گذشته، بنا بر اعلام رسمی حوزه مشاوران جوان نهاد ریاست جمهوری، مشاور فرماندار اسدآباد در میان مشاوران جوان فرمانداران سراسر کشور موفق به کسب رتبه برتر شده است.

مشاور جوان فرماندار اسدآباد در آینده ای نزدیک از دستان رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت می کند. همچنین برای تشویق نامبرده سفر معنوی عتبات عالیات نیز در نظر گرفته شده است.