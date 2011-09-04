به گزارش خبرنگار مهر، جلسه توجیهی در خصوص نحوه گزینش هنرجویان و نیز نحوه برگزاری آزمون ورودی به کارگاه بازیگری دکتر علی رفیعی شنبه 12 شهریورماه با حضور رفیعی، حمید پورآذری و محمودی مربی وشو در بنیاد رودکی برگزار شد.
در این جلسه رفیعی درباره برپایی این کارگاه بازیگری گفت: من از چندین سال قبل در فکر برگزاری چنین کارگاهی بودم اما هنوز انگیزه کافی برای برپایی آن را پیدا نکرده بودم. چند ماه قبل که آقای پارسایی پیشنهاد اجرای نمایش "کابوسها...." را به من دادند با بازیگران حرفهای برخورد کردم که همزمان با کار من سر نمایشها و برنامههای تلویزیونی دیگری هم بودند. بنابراین ترجیح دادم با جوانهای کم جربه کار کنم.
وی ادامه داد: حداکثر 30 تا 35 نفر از این کارگاه فارغالتحصیل میشوند که الزاما از بهترینها نیستند اما میتوانند پاسخگوی نیاز پروژههای مختلف تئاتری باشند. در این کارگاه قرار است سیستم میرهولد و شیوه بیومکانیک آموزش داده شود. چون معتقدم که ابزار بازیگر بدن و صدای اوست بنابراین در این کارگاهها مهارتهای بدنی آموزش داده میشود.
رفیعی افزود: اگر ما بتوانیم در این دوره افرادی را بیابیم که بتوانند این مهارتها را کسب کنند این کارگاه آموزشی برگزار میشود در غیر این صورت با 10 نفر هنرجو نمیتوان کارگاه برگزار کرد. برای این کارگاه سه نمایشنامه را انتخاب کردهام. نمایشنامه "آنتیگون" اثر سوفوکل یکی از این آثار است.
وی خاطر نشان کرد: تراژدی های یونان بهترین ابزار برای برای بازیگری هستند چون شخصیتهایشان از روانشناسی برخوردار نیستند و بر بدن و بیان تاکید دارند. همچنین یک نمایش پنج نفره نوشته یوجیل اونیل را در برنامه اجرا دارم که آخرین مراحل ترجمه را سپری میکند. یک درام 35 شخصیتی را هم برای اجرا مد نظر دارم که "درام آشپزخانه" نام دارد. این نمایشامه از یک اثر خارجی ترجمه و اقتباس شده است. همه اتفاقات در یک آشپزخانه بزرگ روی میدهد اما کم کم مناسبات جامعه نیز وارد فضا میشود.
وی درباره مربی وشو و آموزشهای این رشته ورزشی در این کارگاه گفت: آقای محمودی یکی از بهترین استادان وشو در ایران هستند که در این کارگاه با ما همکاری میکنند. هدف ما در این کارگاه این است که سرعت انتقال بین مغز و بدن را بالا ببریم. آزمونهایی که قبل از برگزاری کارگاه برگزار میشوند به صورت گروههای 10 نفره برپا میشود.
کارگردان"شکار روباه" گفت: نحوه انتخاب هنرجویان به این صورت نیست که فقط با یک بار آزمون هنرجویان انتخاب شوند. چون ما حق نداریم با یک بار گرفتن آزمون از کسی او را رد یا قبول کنیم. بلکه از هر گروه چندین آزمون گرفته میشود و بعد برای حضور در کارگاه پذیرفته میشوند.
در ادامه این جلسه محمودی درباره کلاس وشو در این کارگاه گفت: قرار نیست کسانی که وارد این کارگاه میشوند همه وشو کار شوند اما علاقه داریم که هنرجویان بتوانند قابلیتهای بدنیشان را نشان دهند.
رفیعی ادامه داد: این کلاسها قرار نیست به دکان تبدیل شوند و کسی از آنها سود مالی ببرد. قرار است هزینههایی که از هنرجویان دریافت می شود صرف خود کلاسها و آوردن استادان معتبر شود. به عنوان نمونه از محمد چرمشیر دعوت کردیم تا کلاس "شناخت رمان" را در این کارگاه برگزار کند.
در پایان جلسه هنرجویانی که در این دوره از کارگاه نامنویسی کرده بودند از رفیعی درباره آینده این گروه سوالاتی پرسیدند که وی در پاسخ گفت: من میترسم از آینده گروه با شما صحبت کنم چون بیشتر شما جذب تلویزیون میشوید. اما امیدوارم این تقدیر مشترک و انسجام بین ما شکل بگیرد. من تا توان دارم تلاش میکنم این گروه حفظ شود.
وی افزود: هدف من این است که بتوانم خدمتی به جوانان بکنم و اندیشه دیگری جز این هدف در سر ندارم. دوست دارم بازیگران جوانی را تربیت و به جامعه تئاتری معرفی کنم. این کارگاه تا یک ماه آینده عضو میپذیرد و علاقمندان میتوانند برای نام نویسی در کارگاه ثبت نام کنند.
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