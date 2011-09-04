محور بوشهر - دالکی تحت پوشش دوربینهای کنترل سرعت قرار می گیرد

حمیدرضا علم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نصب دوربینهای کنترل سرعت در دستور کار این اداره کل است و در صورتیکه این زمینه فراهم شود تا پایان سال این مهم محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون درسطح استان بوشهرهشت نقطه نظارت تصویری از جاده ها انجام می شود، اظهارداشت: اطلاعات این نقاط به به صورت آنلاین در اختیار اداره کل راه و ترابری قرار می گیرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر افزود: در تلاشیم که این دوربینهای تصویری در اختیار پلیس راه استان نیز قرار گیرد که به این وسیله زمینه کنترل بیشتر جاده ها نیز فراهم شود.