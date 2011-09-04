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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

در گفتگو با مهر اعلام شد:

محور بوشهر - دالکی تحت پوشش دوربینهای کنترل سرعت قرار می گیرد

محور بوشهر - دالکی تحت پوشش دوربینهای کنترل سرعت قرار می گیرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر گفت: محور بوشهر - دالکی به عنوان یکی از پرترددترین محورهای مواصلاتی استان تحت پوشش دوربینهای کنترل سرعت قرار می گیرد.

حمیدرضا علم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نصب دوربینهای کنترل سرعت در دستور کار این اداره کل است و در صورتیکه این زمینه فراهم شود تا پایان سال این مهم محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون درسطح استان بوشهرهشت نقطه نظارت تصویری از جاده ها انجام می شود، اظهارداشت: اطلاعات این نقاط به به صورت آنلاین در اختیار اداره کل راه و ترابری قرار می گیرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان بوشهر افزود: در تلاشیم که این دوربینهای تصویری در اختیار پلیس راه استان نیز قرار گیرد که به این وسیله زمینه کنترل بیشتر جاده ها نیز فراهم شود.

علم با اشاره به و نصب دستگاه تردد شمار در 16 نقطه از جاده های استان، گفت: با نصب این دستگاه ها آمار ترافیک جاده ای، تخلف و سرعت کنترل می شود و در اختیار مراکز نظارتی برای کنترل ترافیک قرار می گیرد.

کد مطلب 1398657

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