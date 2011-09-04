نگرانی ارتش پاکستان درباره اوضاع کراچی/ احتمال افزایش تلفات وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیشن در گزارشی با اشاره به درگیریها در کراچی و نگرانی ژنرال های پاکستانی در این باره نوشت: ژنرال "اطهر عباس" سخنگوی ارتش پاکستان در مصاحبه با یک رسانه خارجی اعلام کرده که ارتش به شدت نگران وخامت اوضاع در کراچی بوده و خواستار پایان فوری خشونت ها در این منطقه است.

وی افزود: پلیس و دستگاه های اجرایی باید اقدامات فوری را برای تنبیه عاملان این خشونت ها به منظور حفظ آرامش در شهر کراچی انجام دهند و ارتش نگران مرگ افراد بی گناه بیشتر است.

اطهر عباس تاکید کرد: آژانس های اطلاعاتی اطلاعات خود را درباره عاملان اقدامات تروریستی و مسئولان خشونت ها به منظور حفظ آرامش و سرکوب درگیریها در کشور در اختیار پلیس قرار داده اند.

سخنگوی ارتش همچنین از آزادی 10 نفر از 40 کودک ربوده شده توسط طالبان به دلیل آنکه اشتباهی از ایالت باجور وارد خاک افغانستان شده بودند، خبر داد.

برخی از رسانه های پاکستان زمان این رویداد را روز جمعه اعلام کرده اما برخی دیگر اعلام کردند این رویداد پنجشنبه گذشته رخ داد، زمانی که شماری از نوجوانان قصد برگزاری جشن عید فطر را در شمال غرب کشور داشتند.