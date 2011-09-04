مهدی محمدنبی در گفتگو با مهر در مورد پیروزی تیم ملی ایران برابر اندونزی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در این دیدار بازیکنان تیم ملی بسیار پرتلاش ظاهر شدند و نشان دادند نقطه نظرات تاکتیکی کی‌روش کم کم در تیم جا افتاده و نفرات حاضر در زمین به خوبی آن را اجرا می‌کنند که این مسئله آینده روشنی را برای تیم ملی پیش رو خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در برخی خطوط نیاز به هماهنگی بیشتری وجود دارد افزود: ‌البته در نیمه دوم این هماهنگی‌ها خیلی بهتر شد و امیدواریم در بازی با قطر بازیکنان با هماهنگی کامل و تمام توان برای موفقیت به میدان بروند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال همچنین تاکید کرد: تیم ایران دو دیدار مهم برابر تیم‌های قطر و بحرین پیش رو دارد که امیدوارم در این دو دیدار امتیازات کامل را بدست آورده و کار را در مرحله رفت تمام کند و اجازه ندهد تکلیف تیم‌های صعود کننده به مرحله دوم کشیده شود.

وی به بروز اتفاقات جالب در تیم ملی اشاره و اضافه کرد: بازیکنان ایران مقابل اندونزی حتی اگر در موقعیت 50-60 درصد گلزنی قرار داشتند، به همبازی کناری خود که موقعیت بهتری داشت، پاس می‌دادند که این نشان دهنده همبستگی و اتحاد بیشتر داخل تیم است. آنها در این بازی از کارهای انفرادی پرهیز کردند که این مسئله بیانگر افزایش مشارکت بازیکنان در کار تیمی و کار گروهی است تا هرچه بیشتر به هماهنگی برسند.

نبی با اشاره به موفقیت‌های اخیر تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد:‌ امیدواریم این موفقیت‌ها در دو بازی حساس مقابل قطر و بحرین و مسابقات بعدی تیم های مختلف ملی ادامه داشته باشد تا سال 90 سال خوب فوتبالی برای کشورمان باشد.

وی در ادامه در مورد انتقادات اخیر کارلوس کی‌روش از فدراسیون فوتبال اظهار داشت: مطلبی از ایشان دیدم که نقطه نظراتش را در آن بیان کرده بود اما ترابیان به عنوان سرپرست تیم ملی باید این مسایل را به فدراسیون و شخص علی کفاشیان منتقل کند. ترابیان رابط ایشان و فدراسیون است و نیاز است این نقطه نظرات را اعلام کند تا مسئولان ذیربط و شخص رئیس فدراسیون آنها را پیگیر کنند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال از اظهار نظر بیشتر در این خصوص اجتناب ورزید و در مورد حضور امروز صبحش در کمپ تیم‌های ملی افزود: من برای جلسه با نمایندگان و ناظران لیگ در جمع تیم‌های ملی حاضر شدم تا در این خصوص همکاری بیشتری بین طرفین صورت گیرد.

وی در مورد عملکرد تیم فوتبال ساحلی ایران در مسابقات جام جهانی تصریح کرد: تیم ایران بدشانس بود که در گروه سختی قرار گرفت خصوصاً این که در این گروه و در بازی نخست برابر میزبان مسابقات به میدان رفت. گرچه تیم ایران مقابل تیم ایتالیا که به شدت از سوی تماشاگرانش تشویق می‌شد بازی خوبی را ارایه داد، اما ایتالیا با استفاده از شرایط میزبانی در نهایت در ضربات پنالتی به پیروزی دست یافت.

نبی در این خصوص افزود: تیم ایران شب گذشته مقابل سوئیس نایب قهرمان جهان هم عملکرد خوبی داشت اما نتوانست به نتیجه لازم دست پیدا کند. در مجموع و با توجه به شرایطی که تیم ایران در آن قرار داشت، عملکردشان خوب بود.

وی در مورد حضور تیم نوجوانان ایران در عراق برای شرکت در مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا اظهار داشت: تیم ایران در گروه سختی قرار دارد و قطعاً کار مشکلی را پیش رو خواهد داشت اما با زحمات علی دوستی‌مهر و سایر اعضای کادر فنی تیم نوجوانان بسیار امیدواریم که این تیم با موفقیت این مرحله را پشت سر گذاشته و جواز حضور در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا را بدست آورد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در پایان با بیان اینکه فدراسیون فوتبال همکاری لازم را با تیم‌های ذوب آهن و سپاهان برای حضور موفق در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان انجام می‌دهد، گفت: فدراسیون فوتبال و خصوصاً کمیته روابط بین‌الملل در این خصوص همکاری‌های لازم را با این دو باشگاه انجام می دهند تا این دو تیم بتوانند در مسابقات مهمی که پیش رو دارند، به پیروزی دست یابند.