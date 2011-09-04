فاجعه بزرگ 2012 / ژاپن، چین و غرب آمریکا با زلزله شدید ناپدید می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیوی "بی بی اس"، "الکساندر رتروف" فیزیکدان و نویسنده کتاب "گرانیت سرخ" که در آن به تشریح برخی مسائل نجومی پرداخته، تاکید کرد: ناسا به علت اینکه نمی خواهد باعث ایجاد نگرانی در بین مردم شود به آنها دروغ می گوید.

با گذشت چند روز از زلزله اخیر نیویورک، این فیزیکدان آمریکایی اظهار داشت: پس از بررسیهای صورت گرفته از سوی بسیاری از پژوهشگران علت تغییر در میزان جاذبه زمین و تمایل مدار "مشتری" به جهتی نامعلوم مشخص شد اما ناسا همچنان در این باره دروغ می گوید.

رتروف افزود: در سال 2012 فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد و در پی زلزله ای قوی مناطقی از شرق آسیا و غرب سواحل آمریکا ناپدید می شود.

وی تاکید کرد: در پی این زلزله بسیار شدید ژاپن، چین، کره شمالی، اندونزی و مناطقی از ساحل غربی آمریکا ناپدید خواهد شد.