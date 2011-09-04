  1. استانها
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

حسینیه "نقشین" در غفلتی 20 ساله/ رهاسازی آثار پس از ثبت ملی

حسینیه "نقشین" در غفلتی 20 ساله/ رهاسازی آثار پس از ثبت ملی

یزد - خبرگزاری مهر: "خلف باغ یزد" یکی از محله های قدیمی یزد است که قدمتی چند صد ساله دارد و مسجد و حسینیه ای تاریخی نیز در این محله وجود دارد اما این بناهای تاریخی به رغم ثبت در فهرست آثار ملی مورد بی توجهی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد و حسینیه نقشین محله خلف باغ یزد که قدمتی مربوط به دوران زندیه دارد به شماره 13698 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اما از زمان ثبت آن در این فهرست تاکنون مورد غفلت مسئولان میراث فرهنگی قرار گرفته است.

برخی اهالی این محل عنوان کرده اند که میراث فرهنگی 20 سال است که هیچ اقدامی برای خرابی ها و مشکلات این حسینیه و مسجد نکرده و در واقع این بنای ارزشمند را به حال خود رها کرده است.

برخی مسئولان میراث فرهنگی همه دغدغه خود در مورد میراث تاریخی را ثبت آنها در فهرست آثار ملی می دانند اما به محض اینکه این آثار در فهرست مورد نظر به ثبت رسید، آن را به حال خود رها می کنند.

این در حالی است که با ثبت آثار، جاذبه ای به جاذبه های تاریخی یزد اضافه می شود و این اول راه برای گردشگرپذیر کردن اثر است اما در یزد و شاید بسیاری نقاط دیگر از کشور پهناورمان این روال معکوس است.

گرچه اعتبار مالی نقش بسیار مهمی در مرمت و ترمیم آثار تاریخی دارد اما برخی اقدامات در مورد آثار تاریخی نظارتی است و ارتباط چندانی با اعتبارات و بودجه ندارد.

در برخی موارد دخل و تصرف هایی در برخی آثار تاریخی مشاهده می شود که شاید اگر نظارت میراث فرهنگی به طور مستمر وجود می داشت، شاهد چنین دخل و تصرفاتی نبودیم.

مسجد و حسینیه نقشین نیز طی 20 سال گذشته در دایره کمبود اعتبارات گرفتار شده اند و مسئولان میراث فرهنگی نبود اعتبارات را عامل بی توجهی و عدم امکان مرمت و بازسازی این بنای تاریخی اعلام کرده اند.

کد مطلب 1398667

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها