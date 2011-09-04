حسینیه "نقشین" در غفلتی 20 ساله/ رهاسازی آثار پس از ثبت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد و حسینیه نقشین محله خلف باغ یزد که قدمتی مربوط به دوران زندیه دارد به شماره 13698 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اما از زمان ثبت آن در این فهرست تاکنون مورد غفلت مسئولان میراث فرهنگی قرار گرفته است.

برخی اهالی این محل عنوان کرده اند که میراث فرهنگی 20 سال است که هیچ اقدامی برای خرابی ها و مشکلات این حسینیه و مسجد نکرده و در واقع این بنای ارزشمند را به حال خود رها کرده است.

برخی مسئولان میراث فرهنگی همه دغدغه خود در مورد میراث تاریخی را ثبت آنها در فهرست آثار ملی می دانند اما به محض اینکه این آثار در فهرست مورد نظر به ثبت رسید، آن را به حال خود رها می کنند.

این در حالی است که با ثبت آثار، جاذبه ای به جاذبه های تاریخی یزد اضافه می شود و این اول راه برای گردشگرپذیر کردن اثر است اما در یزد و شاید بسیاری نقاط دیگر از کشور پهناورمان این روال معکوس است.

گرچه اعتبار مالی نقش بسیار مهمی در مرمت و ترمیم آثار تاریخی دارد اما برخی اقدامات در مورد آثار تاریخی نظارتی است و ارتباط چندانی با اعتبارات و بودجه ندارد.

در برخی موارد دخل و تصرف هایی در برخی آثار تاریخی مشاهده می شود که شاید اگر نظارت میراث فرهنگی به طور مستمر وجود می داشت، شاهد چنین دخل و تصرفاتی نبودیم.

مسجد و حسینیه نقشین نیز طی 20 سال گذشته در دایره کمبود اعتبارات گرفتار شده اند و مسئولان میراث فرهنگی نبود اعتبارات را عامل بی توجهی و عدم امکان مرمت و بازسازی این بنای تاریخی اعلام کرده اند.