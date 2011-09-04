انقلاب اسلامی گسستگی مدرن را به پیوستگی سنت تبدیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی نجفی صبح یکشنبه در خانه مشروطیت با بیان اینکه به علت عدم وجود رهبری در اکثر کشورهایی که انقلاب کرده‌اند خطر نفوذ تاریخ مدرن غرب در این کشورها احساس می‌شود اظهار داشت: برای اینکه بتوانیم انقلاب اسلامی را در جهان تبیین کنیم باید تاریخ باطنی آن را هم به مراتب تکرار کنیم.

وی افزود: تاریخ مدرن هر جا وارد شود گسستگی ایجاد می‌کند و ملتی که تاریخ خود را در سایه مدرنیته گم کند هیچ هویتی ندارد.

این پژوهشگر بیان داشت: نمونه ورود و سلطه مدرنیته بر ملتها در کشورهای استقلال‌یافته از شوروی به وضوح آشکار است به گونه ای که کمونیست هویت و تاریخ این کشورها از جمله آذربایجان را نابود کرد.

وی با اشاره به اینکه تاریخ مدرن همواره هویت و گذشته تاریخی ملتها را قطع کرده و به تاریخ جدید تبدیل می‌کند ادامه داد: انقلاب اسلامی موفق شده تا گسستگی مدرن را به پیوستگی سنت تبدیل کند.

نجفی با ابراز نگرانی از اینکه بیدار اسلامی کشورهای منطقه با خطر تاریخ مدرنیته همراه است تاکید کرد: کشورهای اسلامی که رهبران دیکتاتور خود را با انقلاب مردمی بیرون کرده‌اند در مرحله بسیار حساسی قرار دارند.

این مورخ تاریخ معاصر یادآور شد: ایرانیان به علت عمق تفکرشان متوجه شدند که دین اسلام با قوم عرب یکی نیست بنابراین زبان عربی را قبول نکردند و تنها دین اسلام را پذیرفتند.

نجفی با اشاره به اینکه مشکل بیداری اسلامی نداشتن رهبری همچون امام خمینی‌ (ره) است تصریح کرد: کشورهای اسلامی که انقلاب کرده‌اند فردی همچون امام خمینی (ره) ندارند تا خط مشی انقلاب را برایشان مشخص کند و به همین دلیل غرب به دنبال آن است تا هویت تاریخی آنها را بگیرد.

وی یادآور شد: یکی از نعمتهای انقلاب ایران وجود روحانیت مستقل شیعه بوده که در طول تاریخ مستقل مانده است.

استاد پژوهشگاه علوم انسانی اظهار داشت: انرژی و بغض مردم کشورهای منطقه آزاد شده اما باید دید آیا پس از این می‌توانند همچون انقلاب اسلامی ایران از موانع عظیم دشمن عبور کنند.

نجفی بیان داشت: مردمی که بیداری اسلامی را به وجود آوردند اگر در آینده بصیرت کافی داشته باشند می‌توانند بر احساس تحقیرشدگی خود غلبه کنند.