به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار غروب شنبه در مراسم افتتاحیه مزرعه پرورش مرغ مادر که با حضور ترکاشوند مدیرکل پرورش طیور وزارت کشاورزی، حجت الاسلام بنایی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، مدیر کل صنایع و معادن و جمعی از مدیران استان برگزار شد با بیان اینکه مجموع ظرفیت مرغ گوشتی استان بالای ۵۰ هزار تن است، گفت: به دلیل اینکه تراکم مرغداری‌ها در استان قم ۹ برابر میانگین کشوری است در واقع درگیری بیماری در طیور نیز بالا است.



وی ابراز داشت: اگر در قم مراقب بهداشت و شیوع بیماری نباشیم میزان تولیدات طیور کاهش خواهد داشت که در حوزه بهداشت اقدامات خوبی تا کنون صورت گرفته است و دامپزشکی استان نیز مراقبت‌های سنگینی را در حوزه بخش درمان و پیشگیری و واکسیناسون انجام داده است.



مدیر کل جهاد کشاورزی قم ابراز داشت: در این میان آن چیزی که مهم است این است که علیرغم وجود ریسک بالا در این صنعت تولیدکنندگان ما همچنان با تلاش و کوشش درحال فعالیت هستند.



وی افزود: در هر حوزه تولید و کاری اصلاً نباید آرام باشیم بلکه دائماً باید در تلاش و همت و جهاد باشیم و از ناملایمات و نا‌آرامی‌ها نباید ترسید.



سیار با بیان اینکه استان با یک ظرفیت بالا در حوزه مرغ و تخم مرغ در حال فعالیت است، اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت واحدهای تخم گذار استان در طول سال بالای ۷۰ هزار تن است ولی در دو سال اخیر سالانه بین ۵۶ تا ۵۸ هزار تن تولید داشته‌اند.



وی با اشاره به اینکه این آمار نشان دهنده این است که به هر دلیلی از تمام ظرفیت‌ها برای تولید استفاده نمی‌شود، افزود: در زمینه پرورش مرغ گوشتی واحدهای مجاز دارای پروانه در استان وجود دارد و همچنین یک تعداد محدود واحدهای بدون پروانه در استان وجود دارد که مطابق ضوابط نظام دامپروری نیستند و به آنها نمی‌توانیم پروانه دهیم ولی به نوعی مشکلات این واحد‌ها را حل می‌کنیم و در تأمین سوخت به این واحد‌ها کمک می‌کنیم.