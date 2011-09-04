پروژه های راه و ترابری کردستان با کمبود اعتبار مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عطاالله قادری شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: پروژه های راه و ترابری استان کردستان با کمبود اعتبار مواجه هستند و با توجه به وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی منطقه نیاز به اعتبار بیشتر در این بخش به شدت وجود دارد.

وی ادامه داد: میزان هزینه برای احداث یک کیلومتر جاده در استان کردستان بیش از دو برابر میانگین کشوری است و با توجه به ضعف جدی در حوزه راه های اصلی و فرعی در استان انتظار می رود که در زمان توزیع اعتبارات عمرانی در بخش استانی و ملی این وضعیت مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به وضعیت نگهداری از راه های این استان گفت: بحث نگهداری راه های استان نیز نیازمند اعتبار ویژه ای است و با توجه به بارش برف و باران در زمستان و همچنین وجود هوای گرم در فصل تابستان خسارت های جدی به آسفالت و راه های این استان وارد می شود که برای نگهداری از آنها باید اعتبارات بیشتری اختصاص داده شود.

قادری یادآور شد: وظایف بسیاری در حوزه راهسازی بر عهده راه و ترابری است که متاسفانه در زمان توزیع اعتبارات زیاد به آنها توجه نمی شود که به عنوان مثال تنها برای نصب علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی در جاده های استان که یک نیاز حیاتی برای کاهش تصادف است خود نیازمند اعتبار بسیاری است.

وی در پایان خواستار توجه جدی تر به حوزه راه و ترابری شد و بیان کرد: بدون شک اختصاص اعتبارات جهشی به حوزه راه و ترابری استان برای جبران کمبودها و نواقص فعلی یک نیاز جدی و ضروری به شمار می رود و انتظار می رود که این نیاز به صورت ملی و استانی مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گیرد.

در ادامه این جلسه روند توزیع اعتبارات عمرانی در بین شهرستان ها و فصل های مختلف از سوی معاون برنامه ریزی و توسعه استاندار کردستان تشریح شد.