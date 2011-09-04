نشست "مولانا" در کانادا برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که مورد استقبال بسیار خوب علاقمندان به ویژه غیر ایرانیان از اقشار مختلف قرار گرفت، حضور اساتید دانشگاهی برجسته بود.

در این همایش دکتر محمد رستوم استاد اسلام شناسی مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه کارلتون در خصوص اندیشه های الهی مولانا و مفاهیم وجود و عدم وجود در اشعار مولانا صحبت کرد.

وی مثنوی مولانا را به متنی متافیزیکی که از مفاهیمی بی شمار مانند نخ های تنیده در هم برای بافت پارچه ای زیبا شکل گرفته است، تشبیه کرد.

رستوم گفت: قبل از شروع بحث در مورد درک مولوی از "دل" یا "قلب" باید به این مسئله توجه داشت که او در مورد روح و عقل هم صحبت می کند . در آموزه های مولانا قلب مجزا از روح و روان است و می توان گفت قلب در خط مقدم آموزه های عرفانی مولانا قرار می گیرد.

وی یادآور شد:‌ در جای دیگری از مثنوی مولانا می گوید قلب خالص بالاترین درجات آسمانی را دارد و قلبی که از لکه ها و زنگارها پاک شده باشد، این قلب خالص دیگر به این جهان تعلق نداشته و ارتباط مستقیم به غیب دارد. قلب پاک و بی آلایش منعکس کننده واقعیت همه هستی در شکل واقعی آن در جهان می باشد. قلب به خودی خود بین آشکار و نهان قرار می گیرد.