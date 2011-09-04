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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

توحدی خبر داد:

اختراعات دانشجویان کارآفرین و نوآور صنایع‌دستی کشور ثبت می شود

اختراعات دانشجویان کارآفرین و نوآور صنایع‌دستی کشور ثبت می شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌‌دستی کشور از ثبت اختراعات دانشجویان کارآفرین و نوآور صنایع‌دستی کشور که در المپیاد مبتکران و مخترعان صنایع دستی موفق به دریافت رتبه شوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویدا توحدی با بیان اینکه المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد برگزار می‌شود، اظهار داشت: حمایت از اختراعات، ابتکارات، نوآوری‌های علمی- پژوهشی تمامی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان هدف برگزاری این المپیاد است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان میزبان این المپیاد است، افزود: معاونت صنایع‌دستی مطابق با تفاهم‌نامه منعقد شده به عنوان حامی این المپیاد حضوری پر رنگ را در این گردهمایی تجربه خواهد کرد.

سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی کشور ادامه داد: دانشجویان نوآور و کارآفرین صنایع‌دستی که در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند، امکان حضور در این المپیاد را دارند.

وی اضافه کرد: دانشجویان صنایع‌دستی در دو بخش نوآوری و کارآفرینی در دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی شرکت می‌کنند.

توحدی بیان داشت: بسترسازی برای آشنایی نخبگان و نوآوران با بازار کار مرتبط با صنایع‌دستی و حمایت از برگزیدگان حائز شرایط برای تجاری‌سازی و ثبت اختراع در زمینه‌های صنایع‌دستی نیز از دیگر زمینه‌های همکاری طی این المپیاد است.

وی افزود: همچنین با همکاری معاونت صنایع‌دستی چندین غرفه در محل برگزاری المپیاد، آخرین دستاوردهای مهم صنایع‌دستی و محصولاتی که مهر اصالت دریافت کرده‌اند به نمایش در می‌آید.

سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌‌دستی کشور یادآور شد: دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی 21 تا 23 مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.

کد مطلب 1398680

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    نظرات

    • مهتاب مرادی ۲۰:۳۱ - ۱۳۹۴/۰۴/۲۸
      0 0
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      سلام خسته نباشید خوشحالی که مطالب مورد علاقه ام را از طریق این خبرگزاری پیگیری میکنم.به امید موفقیت روز افزون ایران سربلند
    • مهتاب مرادی ۰۰:۱۰ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
      0 0
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      با سلام ممنون از حمایتتون. دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی نقش جهانم چطور میتوانم آثارم را درمهرسال جاری ارایه بودم.

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