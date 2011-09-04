به گزارش خبرگزاری مهر، ویدا توحدی با بیان اینکه المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد برگزار می‌شود، اظهار داشت: حمایت از اختراعات، ابتکارات، نوآوری‌های علمی- پژوهشی تمامی اعضای هیئت علمی، دانشجویان و دانش آموختگان هدف برگزاری این المپیاد است.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان میزبان این المپیاد است، افزود: معاونت صنایع‌دستی مطابق با تفاهم‌نامه منعقد شده به عنوان حامی این المپیاد حضوری پر رنگ را در این گردهمایی تجربه خواهد کرد.



سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌دستی کشور ادامه داد: دانشجویان نوآور و کارآفرین صنایع‌دستی که در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی مشغول به تحصیل هستند، امکان حضور در این المپیاد را دارند.



وی اضافه کرد: دانشجویان صنایع‌دستی در دو بخش نوآوری و کارآفرینی در دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی شرکت می‌کنند.

توحدی بیان داشت: بسترسازی برای آشنایی نخبگان و نوآوران با بازار کار مرتبط با صنایع‌دستی و حمایت از برگزیدگان حائز شرایط برای تجاری‌سازی و ثبت اختراع در زمینه‌های صنایع‌دستی نیز از دیگر زمینه‌های همکاری طی این المپیاد است.



وی افزود: همچنین با همکاری معاونت صنایع‌دستی چندین غرفه در محل برگزاری المپیاد، آخرین دستاوردهای مهم صنایع‌دستی و محصولاتی که مهر اصالت دریافت کرده‌اند به نمایش در می‌آید.



سرپرست اداره کل توسعه و ترویج معاونت صنایع‌‌دستی کشور یادآور شد: دومین المپیاد مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی 21 تا 23 مهرماه سال جاری برگزار می‌شود.