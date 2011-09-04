کشف گونه در معرض انقراض لاک پشت دریایی سبز در اکواریوم خصوصی

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان در پی اطلاع از وجود لاک پشت دریایی سبز در یک آکواریوم خصوصی سریعا نسبت به ضبط این لاک پشت دریایی اقدام کردند.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی تصریح کرد: لاک پشتهای دریایی جزو گونه های در معرض انقراض و جزو زمیمه یک کنوانسیون منع تجارت گونه های گیاهی و جانوری در معرض انقراض هستند.

وی بیان کرد: حداقل چهار گونه از این لاک پشتها در آبهای ساحلی ایران مشاهده شده که لاک پشت سبز در ساحل استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان تخم گذاری می کند و در آبهای ساحلی استان بوشهر نیز به کرات مشاهده شده است.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان فارس عنوان کرد: این لاک پشت به زودی به استان هرمزگان حمل و در آبهای ساحلی استان رهاسازی می شود.

طول این لاک پشت 30 سانتی متر است اما به گفته محققان به بیبش از 180 سانتی متر رشد می کند.

کارنامی با اشاره به اینکه جریمه نگهداری هر قطعه لاک پشت سبز حدود 800 هزار تومان است، ادامه داد: پرونده نگهدارنده لاک پشت سبز جهت پیگیری به مراجع قضایی تحویل شد.