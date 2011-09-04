آخرین وضعیت دانشجویان واحدهای ادغام شده پیام نور/ امکان انتقال فراهم شد

فرشاد ابراهیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به محل ادامه تحصیل دانشجویان در واحدها و مراکز ادغام شده پیام نور استان تهران، گفت: دانشجویان فراگیر و رسمی دانشگاه پیام نور اگر در محلی پذیرفته شده اند که ادغام شده و تمایل به ادامه تحصیل در محل ادغام شده را نداشته باشند، با هماهنگیهای انجام شده می توانند در نزدیکترین واحد به محل سکونت خود درس بخوانند.

وی افزود: با این حال اگر تعداد دانشجویان به حدی برسد که ما مجبور شویم در همان محل قبلی فعالیتمان را ادامه دهیم، آن واحد با نام جدید واحد ادغام شده، دانشجویان را می پذیرد و تا پایان زمان تحصیلشان جا به جا نمی شوند.

ابرهیم پور خاطرنشان کرد: پیش بینی می کنیم دانشجویان نمی توانند در واحدهای ادغام شده ای که فاقد استانداردهای لازم هستند، تحصیل کنند.

به گفته رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران، اعضای هیئت موسس تنها در سه سال نخست فعالیت واحدهای پیام نور حضور دارند و بعد از اتمام این سه سال، خود دانشگاه پیام نورعهده دار آن واحد می شود.

وی اضافه کرد: دانشگاه پیام نور این آمادگی را دارد که به واحدهای ادغام شده فرصت دهد تا سال آینده به تعهدات خود عمل کنند، در این صورت دانشگاه در استمرار فعالیت آنان تجدید نظر کند.

به گزارش مهر، 34 واحد و مرکز دانشگاه پیام نور استان تهران ادغام و به 22 مرکز و واحد تقلیل یافت.