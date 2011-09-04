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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

شهرستان سقز دارای 15 باب کتابخانه عمومی مشارکتی است

شهرستان سقز دارای 15 باب کتابخانه عمومی مشارکتی است

سقر - خبرگزاری مهر: رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان سقز گفت: در حال حاضر 15 باب کتابخانه عمومی مشارکتی در این شهرستان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر جلیل سیدی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از کتابخانه های عمومی مشارکتی بخش مرکزی که با حضور بخشدار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سقز برگزار شد، عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این تعداد کتابخانه تا پایان سال جاری به 30 باب افزایش می یابد.

وی ادامه داد: راه اندازی کتابخانه عمومی مشارکتی گامی اساسی در توسعه فعالیت های کتابخوانی و دسترسی بیشتر و بهتر مردم به کتاب است و در این راستا با همکاری و مشارکت مردم و سایر سازمانهای دولتی اقدامات خوبی در این بخش در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان سقز یادآور شد: طرح کتابخانه های مشارکتی زمینه های لازم را برای راه اندازی کتابخانه در ادارات، سازمان ها و روستاها فراهم کرده و این امر در نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی بسیار موثر است.

سیدی در پایان با اشاره به فعالیت پنج باب کتابخانه عمومی در شهرستان سقز بیان کرد: فعالیت این پنج باب کتابخانه در مناطق شهری و روستایی شهرستان سقز نیز در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی بسیار موثر بوده و با افزایش منابع مناسب این مهم می تواند افزایش یابد.

در ادامه این مراسم مسئولان از بخش های مختلف کتابخانه های مشارکتی در بخش مرکزی شهرستان سقز بازدید کردند.

کد مطلب 1398683

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