برگزیدگان جشن مستقل مستند سینمای ایران معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مراسم نماهنگی از بهمن کیارستمی به نمایش درآمد و پس از ‌آن با حضور بهمن فرمان‌آرا نشان انجمن مستندسازان سینمای ایران به وی اهدا شد. همچنین جایزه بهترین تدوین به بهمن کیارستمی برای فیلم "حجاب در حجاب" تقدیم شد.

فرمان‌آرا در هنگام اهدای جایزه گفت: ما سه نوع سیگار بهمن داریم، سیگار کوچک بهمن قبادی، سیگار پهن من و سیگار بلند بهمن کیارستمی است. چهره‌های ماندگار به سرازیری تلویزیون هم نمی‌رسند. امیدوارم بهمن کیارستمی سال‌ها کار کند و از استعدادهایی که از طریق ژن به ارث برده است، بهره گیرد.

پس از اجرای موسیقی توسط گروه عاشیقلار با حضور دکتر حجت و رویا تیموریان جایزه بهترین پژوهش به ارد عطارپور و سعید ملیح برای فیلم "خلیج فارس" اهدا شد.

دکتر حجت در ارتباط با پژوهش در سینما گفت: سینما یک پرونده پرواز برای عالم خیال دارد.‌ آنچه که او را نزدیک می‌کند به واقعیت همان تحقیق و پژوهش است. ترکیبی که باید از عالم ذهن وعین تحقق یابد. مستندسازان با کار پژوهشی عالم خیال را به واقعیت پیونده می‌دهند و ما را به حقیقت می‌رسانند.

در ادامه با حضور محمدرضا مقدسیان و سعید رشتیان تندیس بهترین کارگردانی مستند کوتاه به فیلم "مهراب" ساخته حسن نقاشی اهدا شد. نقاشی در هنگام دریافت این جایزه گفت: از اینکه به فیلم من توجه کردید تشکر می‌کنم. "مهراب" ادای دین به زادگاهم یزد است. امیدوارم دوستانی که در صنف انجمن مستندسازان و تهیه کنندگان مستند تلاش می‌کنند اختلافات خود را درون خانه حل کنند تا این موضوع باعث نشود بعضی‌ها شاد شوند.

تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه مستند توسط فرهاد ورهرام و مرتضی ندایی به فیلم "خاک و تاک" به تهیه کنندگی زهرا مرجانی اهدا شد.

در ادامه هوشنگ گلمکانی که برای اهدای جایزه بهترین کارگردان فیلم مستند نیمه بلند بر روی صحنه حاضر شده بود، گفت: در این مراسم مرتب از خانواده سینما صحبت می‌شود در صورتی که به مستند به عنوان یک فرزند ناتنی نگاه می‌کنند به خصوص این موضوع را می‌توان در مورد نمایش این آثار مورد توجه قرار داد. در بحران بخش نمایش آثار مستند باید خود این فیلمسازها کاری بکنند که این موضوع را مورد آسیب شناسی قرار دهند.

با حضور وی و کیومرث پوراحمد جایزه این بخش به محسن استادعلی برای فیلم "عادت می کنیم" اهدا شد. همچنین رویا نونهالی و ابراهیم مختاری تندیس و دیپلم افتخار بهترین فیلم مستند نیمه بلند را به "سلاطین خیابان‌ها" به تهیه کنندگی زینب تبریزی جمشید خوشدل اهدا شد.

ابراهیم مختاری در ادامه این مراسم گفت: امیدوارم روزی برسد که الزام پروانه ساخت را رسماً از سینمای مستند حذف کنند و آرزو می کنم فرصتی برای نمایش فیلم‌های مستند به وجود آید. همچنین صندوق حمایتی برای کمک بلاعوض مستندسازان و در آخر آرزو داریم دریچه تلویزیون روی آثار مستند باز شود.

پس از اجرای موسیقی توسط گروه ناصر وحدتی، رخشان بنی اعتماد و حسین ترابی جایزه بهترین کارگردانی مستند بلند را به آیدا پناهنده برای فیلم " خانه قمرخانم" تقدیم کردند. پناهنده هنگام دریافت جایزه گفت: جا دارد از عماد خدابخش، مهرداد اسکویی، ارسلان امیری و قمرخانم تشکر کنیم. کاش هیچ خانه‌ای مثل خانه پروین اعتصامی خانه قمر خانم نشود.

در پایان این مراسم محمد مهدی عسگرپور و هارون یشایایی تندیس بهترین فیلم مستند بلند را به ارد عطارپور برای فیلم "خلیج فارس" اهدا کردند.