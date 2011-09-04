انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان با بیمه دی

علی اکبر خبازها در گفتگو با خبرنگار مهر با افزود: به منظور ارائه خدمات بیشتر به بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی تغییراتی در بیمه تکمیلی آنها ایجاد و به همین دلیل نوع بیمه تکمیلی آنها تغییر کرد.

وی با اشاره به اینکه قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه دی منعقد شده تاکید کرد: به موجب این قرارداد بازنشستگان می توانند از مهرماه از خدمات بیمه تکمیلی برخوردار شوند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق تامین اجتماعی گفت: از حقوق مهرماه یک میلیون و 500 هزار بازنشسته در سراسر کشور برای خدمات بیمه تکمیلی 6 هزار و 700 تومان کسر می شود و چنانچه فردی نخواهد از این بیمه استفاده کند دو ماه فرصت داده می شود تا انصراف خود را اعلام کند.

خبازها به امتیازات بیمه تکمیلی اشاره کرد و گفت: بیمه آتش سوزی ، فوت و ... از جمله امتیازات بیشتر این بیمه نسبت به بیمه سال قبل است.