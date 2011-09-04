اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به عملیات دو مرحله ای سپاه پاسداران برای پاک سازی مرزهای شمال غرب جمهوری اسلامی از وجود گروهک تروریستی پژاک اظهار داشت: سپاه پاسداران در راستای وظیفه ذاتی اش برای دفاع از مرزهای ایران اسلامی عملیات دو مرحله ای را از یک ماه ونیم قبل برای پاک سازی مرزهای شمال غرب آغاز کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناامنی هایی که گروهک تروریستی پژاک در مرزهای غربی کشور به وجود آورده است، یاد آور شد: پس از اتمام مهلت یک ماهه سپاه به دولت اقلیم کردستان برای رایزنی با گروهک پژاک جهت خروج از مرزهای کشور، مرحله دوم عملیات سپاه برای پاک سازی مرزهای شمال غربی بعد از ماه رمضان آغاز شد.

وی با بیان اینکه تحریک و حمایت های آمریکا از این گروهک مانع از خروج آن ها از مرزهای شمال غربی ایران شده است تاکید کرد اگر اعضای این گروک هرچه سریعتر به کردستان عراق باز نگردند، سپاه پاسداران به شدیدترین وجه با این گروهک برخورد خواهد کرد و آن ها را با سرکوبی کامل از مرزهای شمال غرب جمهوری اسلامی ایران بیرون می کند.

کوثری تصریح کرد: گزارش ها حاکی از آن است که سپاه پاسداران تا به امروز عملیات پاک سازی منطقه شمال غرب از وجود اعضای گروهک تروریستی پژاک را با موفقیت پیش برده و در کوتاه ترین زمان به اهداف نهایی خود دست می یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سخنگوی عملیات شهدای کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است: در ادامه سلسله عملیات شهدای کرد، نیروهای سپاه پاسداران از بعدازظهر روز جمعه 30 نفر از اشرار عضو گروهک تروریستی پژاک را به هلاکت رساندند و یا زخمی کردند.

احمدی با بیان این که در ماههای گذشته نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات پاکسازی را در حاشیه مرزهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال غرب کشور آغاز کرده است، گفت: شماری از اعضای گروهک تروریستی پژاک در منطقه 'جاسوسان' و 'قندیل' دو نقطه مرزی کشور ، حضور دارند.



وی با بیان این که اعضای گروهک تروریستی پژاک طی یک ماه گذشته همچنان در مرزهای ما مستقر بوده اند، اظهار داشت: به دلیل ماه مبارک رمضان و درخواست هایی که اداره محلی کردستان از ما داشت، فرصتی یک ماهه به گروهک تروریستی پژاک دادیم تا درست فکر کنند، درست تصمیم بگیرند و خودشان از مرزهای ایران خارج شوند.



سخنگوی عملیات شهدای کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یادآور شد: اداره محلی کردستان عراق هم درخواست داشت که صحبت هایی را با اعضای این گروهک داشته باشد و از آنها خواست تا مرزهای ایران را ترک و اقدام تروریستی در داخل ایران اسلامی را متوقف کنند.



این افسر عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: این فرصت پس از گذشت یک ماه به پایان رسید و رزمندگان نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات خود را در منطقه جاسوسان واقع در منطقه عمومی سردشت در غرب روستای دولتو و ارتفاعات مشرف به روستاهای دولتو و جاسوسان، سرگله و کالی گله، آغاز کردند.



