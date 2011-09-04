ارزش بازار سرمایه ایران 124 هزار میلیارد تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر علی صالح آبادی امروز در بیست و نهمین نشست مطبوعاتی به مناسبت هفته دولت با بیان اینکه شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری تاکنون 12 درصد رشد داشته است، ارزش بازار سرمایه را 124 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه شاخص بورس در ابتدای سال جاری در رقم 23 هزار و 295 واحد قرار داشت که هم اکنون به رقم 26 هزار و 100 واحد رسیده است.

وی ارزش معاملات بورس را بیش از 11 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکون 2 میلیون دفعه معامله در بورس صورت گرفته است که رشد 62 درصدی را در مدت 5 ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می دهد.

صالح آبادی ارزش فرابورس را 3 هزار و 400 میلیارد تومان با رشد 213 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ارزش بازار بورس و فرابورس ایران را در مجموع 145 هزار میلیارد تومان ذکرو بیان کرد: در فرابورس هم 580 هزار دفعه معامله انجام شده است که رشد 1556 درصدی را نشان می دهد.

به گفته وی میزان معاملات آتی بورس کالا از ابتدای سال تاکنون به بیش از 2 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده که این میزان در سال گذشته معادل 165 هزار میلیارد تومان بوده است، بنابراین رشد 1178 درصدی داشته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان معاملات بازار نقدی بورس کالا از ابتدای سال تاکنون 6 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 48 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 25 درصد معاملات بورس کالا به معاملات آتی اختصاص یافته است، معاملات آتی در بورس کالا را یکی از ارکان مهم معاملات این بورس دانست.

صالح آبادی از صدور محوز برای 4 شرکت تامین سرمایه در سال جاری خبرداد و افزود: در سال گذشته هم برای 3 شرکت تامین سرمایه مجوز صادر شده است، بنابراین تعداد آنها به 7 شرکت رسیده است.

وی با بیان اینکه برای 5 شرکت مشاور سرمایه گذاری هم مجوز صادر کرده ایم، گفت: از ابتدای سال تاکنون 3 شرکت سبدگردانی نیز موفق به اخذ مجوز از این سازمان شده اند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد: با توجه به تحولات بازار سرمایه نیاز بود تا در گواهینامه های صادره از سوی این سازمان تجدید نظر شود، بنابراین با تجدید نظر صورت گرفته از این پس گواهینامه های اصول بازار سرمایه در قالب معامله گری مالی، معامله گری بورس کالا، معامله گری اوراق مشتقه و تحلیل گری بازار سرمایه خواهد بود.

وی تعداد صندوق های سرمایه گذاری در بازار سرمایه را در حال حاضر 69 صندوق با ارزشی معادل 1810 میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: 2 مجوز برای شرکت پردازش اطلاعات مالی صادر شده است.

صالح آبادی با اشاره به رتبه بندی کارگزاران درسال گذشته برای دومین بار و اینکه مقررات رتبه بندی کارگزاران بورس کالا هم به تصویب رسیده است، اظهارداشت: براساس رتبه بندی صورت گرفته 6 کارگزار حائز رتبه " الف"، 13 کارگزاری حائز رتبه " ب"، 23 کارگزاری حائز رتبه "ج"، 18 کارگزاری حائز رتبه "د" و 4 کارگزاری نیز توانستند رتبه "ه" را کسب کنند.

وی صالح آبادی تصریح کرد: کارگزارانی که توانستند رتبه "الف " را کسب کنند در فرابورس فعالیت خواهند کرد و بعد از گذشت 6 ماه در صورتی که بتوانند رتبه "الف " خود ار حفظ کنند می توانند به بورس اوراق بهادار راه یافته و به فعالیت خود ادامه دهند.

وی با تاکید بر اینکه کارگزاران دارای رتبه "الف" می توانند در بورس انرژی فعالیت کنند، افزود: کمیته اجرایی بورس انرژی تشکیل شده است و تا پایان ماه جاری پذیره نویسی انجام خواهد شد که 20 درصد از سهام آن به عموم عرضه می شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از سخنان خود اظهادراشت: بازار پایه فرابورس طراحی شده تا شرکتهایی که شرایط حضور در بورس و فرابورس را ندارند، اما براساس قانون برنامه موظف به حضور در بازار سرمایه هستند، بتوانند سهام خود را در این بازار مورد معامله قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه حضور ای شرکتها در بازار پایه به معنای پذیرش در فرابورس نیست، گفت: سهام این شرکتها از ریسک بالاتری برخوردار هستند و مشمول معافیت مالیاتی هم نیستند.

صالح آبادی از فراهم شدن شرایط انتقال شرکتها از فرابورس به بورس خبرداد و افزود: شرکتهایی که شرایط لازم را داشته باشند می توانند از فرابورس وارد بورس شوند و سهامشان مورد معامله قرار گیرد.