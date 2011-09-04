به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده صبح یکشنبه در جمع مدیران استانی از ساخت 32 هزار واحد مسکن مهر توسط خودمالکین در شهرهای بالای 25 هزار نفر خبر داد و گفت: بالاترین میزان ساخت و ساز کشور در قالب خودمالک در 13 شهر استان اصفهان در حال اجراست که از این تعداد 22 هزار واحد آن مربوط به شهر اصفهان است.
وی افزود: 20 هزار واحد مسکن مهر به زودی در سطح استان در قالب مسکن مهر 99 ساله و خودمالکان با حضور مقامات کشوری به بهرهبرداری میرسد که از این تعداد یک هزار و 400 واحد در شهر کاشان به صورت نمادین افتتاح میشود.
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: در مورد وضعیت گازرسانی به واحدهای قابل بهرهبرداری در شهر کاشان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و شرکت گاز موظف شد ظرف یک هفته وضعیت گازرسانی به پروژه هزار و 400 واحدی مسکن مهر را بررسی و مشکلات پیش رو را برطرف کند.
وی تصریح کرد: فرمانداری شهرستان سمیرم نیز موظف است به صورت ویژه نسبت به پیگیری و رفع مشکل مسکن مهر سمیرم تا فعال کردن مجدد پروژهها اقدام کند.
محمودزاده بر خدماترسانی دستگاههای متولی به واحدهای بافت فرسوده تاکید کرد و گفت: همچنین اداره کل نوسازی مدارس در مورد ساخت مدارس در طرحهای مسکن مهر گزارشی در حال حاضر گزارشی را ارائه کرده که شامل فعالیتهای این اداره در راستای نوسازی و ساخت مدارس در استان بوده است.
وی با بیان اینکه با بررسی و رفع مشکل واحدهای قابل بهرهبرداری به دستگاههای متولی خدمات زیربنائی فرصت داده شد تا تمامی مشکلات مربوط به انشعابات مسکن مهر کاشان را برطرف کند، اضافه کرد: با توجه به تخصیص زمین برای احداث مجموعههای خدماتی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی به دستگاههای متولی ساخت فضاهای روبنائی نیز تاکید شده است.
اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اصفهان گفت: 20 هزار واحد مسکونی مهر 99 ساله و خودمالک در مناطق مختلف این استان به زودی واگذار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده صبح یکشنبه در جمع مدیران استانی از ساخت 32 هزار واحد مسکن مهر توسط خودمالکین در شهرهای بالای 25 هزار نفر خبر داد و گفت: بالاترین میزان ساخت و ساز کشور در قالب خودمالک در 13 شهر استان اصفهان در حال اجراست که از این تعداد 22 هزار واحد آن مربوط به شهر اصفهان است.
نظر شما