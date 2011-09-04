به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودزاده صبح یکشنبه در جمع مدیران استانی از ساخت 32 هزار واحد مسکن مهر توسط خودمالکین در شهرهای بالای 25 هزار نفر خبر داد و گفت: بالاترین میزان ساخت و ساز کشور در قالب خودمالک در 13 شهر استان اصفهان در حال اجراست که از این تعداد 22 هزار واحد آن مربوط به شهر اصفهان است.



وی افزود: 20 هزار واحد مسکن مهر به زودی در سطح استان در قالب مسکن مهر 99 ساله و خودمالکان با حضور مقامات کشوری به بهره‌برداری می‌رسد که از این تعداد یک هزار و 400 واحد در شهر کاشان به صورت نمادین افتتاح می‌شود.



مدیرکل مسکن و شهرسازی استان اصفهان اظهار داشت: در مورد وضعیت گازرسانی به واحدهای قابل بهره‌برداری در شهر کاشان بحث و تبادل نظر صورت گرفت و شرکت گاز موظف شد ظرف یک هفته وضعیت گازرسانی به پروژه هزار و 400 واحدی مسکن مهر را بررسی و مشکلات پیش رو را برطرف کند.



وی تصریح کرد: فرمانداری شهرستان سمیرم نیز موظف است به صورت ویژه نسبت به پیگیری و رفع مشکل مسکن مهر سمیرم تا فعال کردن مجدد پروژه‌ها اقدام کند.



محمودزاده بر خدمات‌رسانی دستگاه‌های متولی به واحدهای بافت فرسوده تاکید کرد و گفت: همچنین اداره کل نوسازی مدارس در مورد ساخت مدارس در طرح‌های مسکن مهر گزارشی در حال حاضر گزارشی را ارائه کرده که شامل فعالیتهای این اداره در راستای نوسازی و ساخت مدارس در استان بوده است.



وی با بیان اینکه با بررسی و رفع مشکل واحدهای قابل بهره‌برداری به دستگاه‌های متولی خدمات زیربنائی فرصت داده شد تا تمامی مشکلات مربوط به انشعابات مسکن مهر کاشان را برطرف کند، اضافه کرد: با توجه به تخصیص زمین برای احداث مجموعه‌های خدماتی، فرهنگی، بهداشتی و آموزشی به دستگاه‌های متولی ساخت فضاهای روبنائی نیز تاکید شده است.