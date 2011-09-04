ترکیه محاصره غزه را به دادگاه لاهه می کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی هاآرتض، مقام های ترکیه دیروز شنبه اعلام کردند که اول هفته آینده موضوع محاصره غزه از سوی اسرائیل را به دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) می برند.

ترکیه گفته است که هدف از ارجاع پرونده به لاهه رسیدگی به قانونی بودن حمله به کشتی کمک های انسانی به غزه است.

سال گذشته کماندوهای ارتش رژیم اسرائیل به کشتی ماوی مرمره ترکیه که حامل کمک های غذایی و دارو به نوارغزه بود، یورش بردند و ۹ نفر از شهروندان ترکیه را کشتند.

در پی انتشار گزارش اخیر سازمان ملل متحد درباره حمله سال گذشته نیروهای اسرائیلی به کاروان کمک رسانی غزه وعدم عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، روابط دو طرف با تنش مواجه شد.

آنکارا روز شنبه سفیر رژیم اسرائیل را از آن کشور اخراج کرد و همکاریهای نظامی خود را با تل آویو به حالت تعلیق درآورد.