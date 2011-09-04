به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "پرسه در شهر" که در 13 قسمت 35 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی جعفر صانعی‌مقدم تهیه و تولید شده است، یک مستند اجتماعی است که موضوعات اجتماعی و شهری را به تصویر می‌کشد.

در مجموعه "پرسه در شهر"، هر مستند داستان و ساختار متفاوتی دارد و در آن فیلمسازان مهم حوزه فیلم کوتاه و مستند و تعدادی از فیلمسازان جوان با استعداد برای ساخت این فیلم‌های شهری که چند سال به طول انجامیده است با صانعی مقدم همکاری داشته‌اند.

این مجموعه 13 قسمتی عبارتند از "مشترک مورد نظر" لقمان خالدی، "ما به جایی عادت داریم" لقمان خالدی، "تمام آرزوهای من" مهدی قربانپور، "رنگ پریدگی" بهداد آوند امینی، "ماموریت غیر ممکن"عباس امینی، "21 آگهی استخدام" فرحناز شریفی، "همه دانا" علاء محسنی، "اردک آبی" شهرام مکری، "اتاق امن" آیدا پناهنده، "شهر شلوغ" سعید تارزای، "خش خش بی خ و ش" مهرداد زاهدیان، "تنهایی پرهیاهو" رخساره قائم مقامی، "کانکت" سید محمد صادق جعفری.

مجموعه مستند "پرسه در شهر" پیش از این در چهارمین جشنواره فیلم شهر به نمایش درآمد و با استقبال بسیار خوب تماشاگران روبرو شد و در اختتامیه این جشنواره جایزه ویژه هیئت داوران به جعفر صانعی‌مقدم به دلیل تلاش‌های مستمر وی در سینمای مستند اهدا شد.

در این مراسم دو فیلم "تنهایی پرهیاهو" و "کانکت" از این مجموعه موفق به کسب جایزه و دیپلم افتخار معاونت اجتماعی شهرداری تهران شدند.