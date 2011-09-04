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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

بیداخویدی در گفتگو با مهر:

الگوی مناسبی برای شهرسازی وجود ندارد

الگوی مناسبی برای شهرسازی وجود ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج گفت: هم اکنون الگوی مناسبی برای شهرسازی وجود ندارد و از این رو ارائه راهکارها و طرح های معماری و شهرسازی ضروری است.

غلامرضا احمدی بیداخویدی در گفتگو با مهر افزود: در حال حاضر سلیقه مردم، بنای کار شهرسازی و معماری ساختمانهای شهری است.
 
وی با بیان اینکه هم اکنون الگوی مناسبی برای شهرسازی وجود ندارد، بر ارائه راهکارها و طرح های معماری و شهرسازی تاکید کرد.
 
 بیداخویدی ضرورت تدوین و برنامه ریزی‌های مناسب به منظور ساماندهی فضاها و نماهای شهری را یادآور شد و افزود: در دوره های اخیر روش خاصی برای ساخت و معماری شهری استفاده نشده است که این موضوع دلیلی برای ایجاد نا به سامانی بناها است.
 
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با بیان اینکه، یکی از مهمترین جنبه های شهرسازی نوین طراحی مکان هایی برای آسایش روحی و روانی شهروندان است، گفت:مبحث شهرسازی در کلانشهر کرج برای تحقق این موضوع همزمان نیاز به نگاه ویژه و کارشناسانه دارد.
 
ضرورت تهیه قانون مدون نماهای شهری
 
بیداخویدی لازمه ساماندهی نماها و کالبد شهرسازی و معماری را تهیه قانون مدون دراین خصوص دانست و بیان کرد: ساماندهی و ضابطه مندی نما به عنوان یکی از چالشهای مهم شهرسازی و معماری در مناطق مختلف است که رفع آن نیز به جد در دستور کار مسئولان ذیربط قرار دارد.
 
 وی ادامه داد: رسیدگی به این موضوع از جمله مباحث مهم در اولین جلسه کمیته سیما و منظر شهری که سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یک ماه پیش آنرا برگزار کرد، بود.

 معاون شهرسازی و معماری، جایگاه پروژه های سیما و منظر شهری در پروژه های عمرانی شهرداری را مهم ارزیابی کرد و گفت: شهرداری اصلی ترین متولی پروژه های سیما و منظر شهری هم از بعد اجرایی و هم بعد نظارتی است.
 
بیداخویدی ارتقاء منظر شهری در کلانشهر کرج را امری مهم و ضروری قلمداد کرد و افزود: منظر شهری به عنوان رویکرد و هدفی ملی است که تئوری ها و الگوهای آن باید با اتکا به فرهنگ غنی و برخاسته از تمدن ایرانی طراحی و تدوین شود.
 
وی گفت: ارتقای کیفی سیما و منظر شهری رویکردی نو و از مباحث مهم جهان امروز در حوزه مدیریت شهری است که باید با توجه بیشتری به جنبه های مختلف آن پرداخت.
 
کد مطلب 1398695

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