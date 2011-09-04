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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

اعلایی:

ورزش تیراندازی در ایلام باید رونق بگیرد

ورزش تیراندازی در ایلام باید رونق بگیرد

ایلام - خبرگزاری مهر: استاندار ایلام گفت: با توجه به پتانسیلهای استان ورزش تیراندازی در ایلام باید رونق بگیرد.

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش تیراندازی ریشه در فرهنگ این مرز و بوم دارد که باید با پشتیبانی های لازم زمینه گسترش و توسعه این ورزش فراهم شود.

وی با بیان اینکه این مسابقه می تواند نقطه عطفی در گسترش و توسعه این ورزش باشد، بیان داشت: این ورزش شاد و مفرح باید جنبه عمومی تری پیدا کند.

استاندار ایلام گفت: صرف هزینه ها در ورزش موجب عدم بروز ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه می شود.

وی اظهار داشت: اگر قرار است در آینده هزینه ای صرف مقابله با ناهنجاریها اجتماعی شود بهتر است امروز آنرا صرف توسعه ورزشی و امور ورزشی کنیم.

کد مطلب 1398696

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