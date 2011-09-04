ورزش تیراندازی در ایلام باید رونق بگیرد

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش تیراندازی ریشه در فرهنگ این مرز و بوم دارد که باید با پشتیبانی های لازم زمینه گسترش و توسعه این ورزش فراهم شود .

وی با بیان اینکه این مسابقه می تواند نقطه عطفی در گسترش و توسعه این ورزش باشد، بیان داشت: این ورزش شاد و مفرح باید جنبه عمومی تری پیدا کند .

استاندار ایلام گفت: صرف هزینه ها در ورزش موجب عدم بروز ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه می شود .