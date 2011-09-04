  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تدوین قانون جامع حفظ صیانت از سالمندان

تدوین قانون جامع حفظ صیانت از سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: تدوین قانون جامعی برای حفظ صیانت از سالمندان طرحی است که در صورت تصویب در شورای ملی سالمندان اجرای آن آغاز می شود.

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طرحی که توسط گروه تخصصی تهیه و تنظیم شده، معیار و استاندارد و شاخص های جهانی برای زندگی بهتر و حفظ حقوق سالمندان در نظر گرفته شده که این شاخصها با معیارهای شهر و محل زندگی سالمندان متناسب سازی می شود.

وی تاکید کرد: شاخصهای بهداشت و درمان ، آموزشی ، فرهنگی و ... سالمندان توسط کارشناسان در قانون جامع مد نظر قرار گرفته است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در صورت تصویب قانون جامع حفظ صیانت از سالمندان، برنامه ریزی  و سیاستها در مورد تمام امور سالمندان در آن گنجانده می شود.

نحوی نژاد اظهار داشت: با توجه به اینکه تا چند سال آینده جمعیت سالمندان در کشور افزایش می یابد به همین دلیل باید برنامه ریزی برای حفظ کرامت و ارزشهای این افراد و همچنین فراهم کردن شرایط زندگی سالم و دور از دغدغه برای آنان انجام شود چراکه در غیر اینصورت با بحران مواجه می شویم.

کد مطلب 1398697

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها