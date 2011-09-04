تدوین قانون جامع حفظ صیانت از سالمندان

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طرحی که توسط گروه تخصصی تهیه و تنظیم شده، معیار و استاندارد و شاخص های جهانی برای زندگی بهتر و حفظ حقوق سالمندان در نظر گرفته شده که این شاخصها با معیارهای شهر و محل زندگی سالمندان متناسب سازی می شود.

وی تاکید کرد: شاخصهای بهداشت و درمان ، آموزشی ، فرهنگی و ... سالمندان توسط کارشناسان در قانون جامع مد نظر قرار گرفته است.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: در صورت تصویب قانون جامع حفظ صیانت از سالمندان، برنامه ریزی و سیاستها در مورد تمام امور سالمندان در آن گنجانده می شود.

نحوی نژاد اظهار داشت: با توجه به اینکه تا چند سال آینده جمعیت سالمندان در کشور افزایش می یابد به همین دلیل باید برنامه ریزی برای حفظ کرامت و ارزشهای این افراد و همچنین فراهم کردن شرایط زندگی سالم و دور از دغدغه برای آنان انجام شود چراکه در غیر اینصورت با بحران مواجه می شویم.