شکارچیان متخلف در پارک ملی کلاه قاضی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان زاده افزود: محیط‌ بانان مستقر در پارک کلاه قاضی ‌این افراد را که اقدام به شکار یک راس آهو کرده بودند پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی شهرستان شهرضا دادند.

وی تصریح کرد: بر اساس قوانین حفاظت از تنوع زیستی، جریمه شکار یک رأس آهو مبلغ 960 هزار تومان تعیین شده که پس از صدور حکم قضایی به عنوان ضرر و زیان از متخلف اخذ خواهد شد.

وی افزود: همچنین دو قبضه سلاح برنو از متخلفان ضبط شد.

وی در ارتباط با پارک کلاه قاضی گفت: این پارک که در سال 1374 به عنوان پارک ملی معرفی شد، با مساحتی در حدود 50 هزار هکتار در منطقه جنوب شرقی اصفهان قرار دارد.

لاهیجان زاده ادامه داد: ازجمله پستانداران موجود در این پارک می توان به کل و بز، قوچ و میش، آهو، پلنگ، گرگ، روباه، کفتار، شغال، خرگوش، تشی و انواع موش اشاره کرد.

وی بیان داشت: بیش از 40 گونه پرنده نیز در این پارک شناسایی شده که برخی از آنها بومی و برخی مهاجر هستند و تعدادی نیز به صورت عبوری دیده می شوند.

وی یادآور شد: از مهمترین گونه های پرندگان موجود در پارک کلاه قاضی می توان به عقاب طلایی، شاهین، سارگپه، کبک، تیهو، پرستو، چکچک، کمرکلی، کبوتر چاهی و باقرقره اشاره کرد.

وی تصریح کرد: نزدیک به یک هزار و 200 راس آهو در این پارک زیست می کنند و این منطقه یکی از زیستگاه های قابل توجه آهو در کشور است.