کوچکترین قرآن طلا در امارات به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، استفاده از شیوه حکاکی ظریف این امکان را برای حکاکی تمام 602 صفحه و 114 سوره قرآن را روی دو ورق طلا که اندکی کوچکتر از برگه های A4 است فراهم کرده است.

این کتاب توسط رائن خان زاده با همکاری محمد طاهر یوسف زاده مدیرعامل شرکت طلای "پریما گلد" تولید شده است.

حکاکی کل قرآن روی طلا 13 ماه به طور انجامید، در این اثر از 7/5 کیلوگرم طلا و 8991 قطعه الماس 100 قیراتی، یاقوت سرخ، زمرد و یاقوت کبود به کار رفته است.

صحت این قرآن و میزان طلای به کار رفته آن توسط مؤسسات مربوط چون سازمان امور اسلامی امارات به تأیید رسیده است.

این قرآن به فروش نخواهد رسید و قرار است در موزه های مختلفی در سراسر دنیا به نمایش گذاشته شود.

