به گزارش خبرنگار مهر، سردار ابراهیم کریمی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری با اشاره به بخشودگی اضافه خدمت ناشی از غیبت اولیه اظهار داشت: به مناسبت عید فطر و بر اساس مصوبه فرمانده کل قوا اضافه خدمت 3 ماهه ناشی از غیبت اولیه سربازانی که تا تاریخ اول شهریور ماه امسال به خدمت اعزام شده و در طول خدمت بار دیگر مرتکب غیبت یا فرار نشده اند بخشیده می شود. سربازانی که مشمول این قانون می شوند برای ترخیص به سازمان وظیفه عمومی مراجعه نکنند و طی 2 روز آینده با ابلاغ این مصوبه، یگان ها اقدام به ترخیص سربازان واجد شرایط می کنند.

وی افزود: البته این قانون شامل افرادی که 6 ماه اضافه خدمت دارند یا دستگیر شده اند نمی شود. البته آثار غیبت همانند درخواست کفالت یا ادامه تحصیل باقی خواهد ماند.

تدوین دستور العمل برخورد با سربازان غایب

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی از تهیه دستورالعمل برخورد با سربازان غایب در سال 90 خبر داد و تاکید کرد: با ابلاغ این دستور العمل محدودیت هایی برای سربازان غایب بر اساس ماده 10 از جمله صدور گواهینامه، جلوگیری از نقل و انتقال اسناد دولتی و عدم دریافت وام اعمال می شود. بر همین اساس طبق هماهنگی با پلیس های تخصصی اطلاعات افراد غایب در اختیار تمامی کلانتری ها قرار می گیرد تا آنها به درب منزل مشمول غایب مراجعه و اخطارهای لازم را بدهند. همچنین این امر باعث افزایش سرعت رسیدگی می شود.

کریمی تصریح کرد: بر این اساس سازمان های دولتی و خصوصی اجازه بکارگیری مشمولان غایب را ندارند و در صورت تخلف با آنها برخورد می شود. این در حالیست که سربازان پس از دستگیری متعهد می شوند که خود را برای اعزام معرفی کنند.

مشکلات معولان در صورت مراجعه نکردن در موعد مقرر

وی از مشمولان درخواست کرد برای جلوگیری از ایجاد مشکل خود را در موعد مقرر معرفی کنند چرا که به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد آنها با مشکلاتی مواجه می شوند. این درحالیست که برای کسانی که در بار اول برگ اعزام به خدمت ارسال شده است در بار دوم اخطاریه ارسال می شود. اگر فرد مشمول برای تعیین تکلیف مراجعه نکند 3 ماه اضافه خدمت خواهد داشت این در حالیست که سربازانی که از سوی واحدهای انتظامی یا کلانتری دستگیر می شوند با 6 ماه اضافه خدمت مواجه هستند. ضمن اینکه سربازانی که در موعد مقرر نمی توانند به خدمت اعزام شوند باید به این سازمان مراجعه و معذوریت هایشان را اعلام کنند چرا که در غیر این صورت مشمول اضافه خدمت می شوند.

وی با بیان اینکه 15 درصد سرباز غایب داریم اظهار داشت: البته غیبت برخی از این افراد موجه است که پس از مراجعه این امر مشخص می شود.

مراجعه روزانه هشت هزار مراجعه کننده به سازمان وظیفه عمومی

وی از مراجعه روزانه هشت هزار مراجعه کننده به سازمان وظیفه عمومی خبر داد و گفت: امسال پاسخگویی غیر حضوری را با استفاده از تمامی امکانات در دستور کار خود قرار دادیم. به همین منظور تلفن گویا 09680 به صورت شبانه روزی فعال شده است همچنین شاهد افزایش ارائه خدمات اینترنتی هستیم. البته به دلیل اطلاع رسانی کم هنوز تاثیر موثر این اقدامات را ندیده ایم. این در حالیست که بخشی از خدمات تمدید و تعجیل و صدور کارت المثنی به پلیس +10 واگذار شده است.

جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی با اشاره به واگذاری مراحل دریافت معافیت تحصیلی به مراکز پلیس + 10 تصریح کرد: تمامی افراد قبول شده در کنکور 90 می توانند با مراجعه به دانشگاه و دریافت نامه درخواست به پلیس + 10 مراجعه کرده و مدارک خود را به آنها ارائه دهند. به همین منظور سعی شده است در کمترین زمان پس از دریافت مدارک برگه معافیت موقت صادر شود.

تمایل برخی افراد برای انجام خدمت سربازی کم است

وی به آسیب شناسی غیبت مشمولان اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه تمایل برخی افراد برای انجام خدمت کم است و شاهد افزایش رغبت به غیبت هستیم. اگر تسهیلات سربازی افزایش یابد شاهد کاهش غیبت خواهیم بود. ضمن اینکه دلایل فردی و اجتماعی نیز در بروز غیبت مشمولان موثر است که برای رفع آن تسهیلاتی قرار داده می شود.

افزایش حقوق سربازان در چندماه آینده

سردار کریمی افزایش حقوق سربازان را به آینده موکول کرد و گفت: در قانون جدید حقوق سربازان رشد قابل توجهی داشته اما به دلیل برخی ایرادات شورای نگهبان این امر متوقف بود با کارگروهی که در دولت تشکیل شد توافقاتی برای افزایش حقوق سربازان انجام شد امیدواریم در چند ماه آینده تصویب و اجرایی شود.

فعالیت کیوسک های خدماتی به مشمولان

وی از فعالیت کیوسک های خدماتی به مشمولان خبر داد و افزود: این کیوسک ها 10 نوع خدمت از جمله خدمات کفالت، پزشکی و معافیت ها را به افراد ارائه می کنند هم اکنون این کیوسک ها از صبح تا عصر فعال بوده و در صورتی که روند مراجعات افزایش پیدا کند فعالیت آنها نیز 24 ساعته می شود.

انهدام 8 باند جعل کارت پایان خدمت

وی با اشاره به شناسایی و انهدام 8 باند جعل کارت پایان خدمت تصریح کرد: بیشتر موارد جعل اسناد به فرایند رسیدگی به درخواست ها مربوط می شود. افراد هنگام رسیدگی به درخواست هایشان مدارک جعلی ارائه کرده یا فرد دیگری را به پزشک معرفی می کنند.

توضیح در مورد سقف سنواتی تحصیل

جانشین سازمان وظیفه عمومی با اشاره به سقف سنواتی تحصیل اظهار داشت: اگر تحصیل افرادی بنا به دلایلی بیش از سنوات به طول بینجامد کمیسیون موارد خاص به همین منظور تشکیل شده است. پس از رسیدگی درخواست در کمیسیون در این باره تصمیم گیری می شود البته استثنائاتی همانند باقی مانده تنها چند واحد وجود دارد.

وی با رد کاهش یا افزایش سربازی گفت: مدت سربازی به میزان نیاز نیروهای مسلح تعیین می شود اما هر سال مورد بررسی قرار می گیرد.